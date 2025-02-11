Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi!

Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad’da forma giyen Elan Ricardo’nun transferini tamamladı. Prensip anlaşmasına varılan 20 yaşındaki futbolcu, İstanbul’a geldi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
11/02/2025

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi!

Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad’da forma giyen Elan Ricardo’nun transferini tamamladı. Prensip anlaşmasına varılan 20 yaşındaki futbolcu, İstanbul’a geldi.

Transferin detayları

Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, CD La Equidad’a sonraki satıştan %10 pay verilecek. Beşiktaş’ta forma giyecek Elan Ricardo’nun yıllık 600 bin dolar kazanacağı öğrenildi.

Bu sezon 3 maçta forma giyen Kolombiyalı futbolcu, 211 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Elan Ricardo kimdir?

20 Şubat 2004 doğumlu olan Ricardo, 1.84 boyunda ve orta sahada görev yapıyor. CD La Equidad altyapısında yetişen genç oyuncu, A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla dikkat çekti. Beşiktaş, gelecek vadeden futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi!
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.