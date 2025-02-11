Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi!

Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad’da forma giyen Elan Ricardo’nun transferini tamamladı. Prensip anlaşmasına varılan 20 yaşındaki futbolcu, İstanbul’a geldi.

Transferin detayları

Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, CD La Equidad’a sonraki satıştan %10 pay verilecek. Beşiktaş’ta forma giyecek Elan Ricardo’nun yıllık 600 bin dolar kazanacağı öğrenildi.

Bu sezon 3 maçta forma giyen Kolombiyalı futbolcu, 211 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Elan Ricardo kimdir?

20 Şubat 2004 doğumlu olan Ricardo, 1.84 boyunda ve orta sahada görev yapıyor. CD La Equidad altyapısında yetişen genç oyuncu, A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla dikkat çekti. Beşiktaş, gelecek vadeden futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.