Beton Mikseri Alt Geçitte Sıkıştı

vxGönyeli Belediyesi'nin büyük tartışmalara neden olan altgeçit projesinin yapımı tamamlanmak üzere.

Bölgedeki trafiği rahatlatmak ve yaya geçişlerindeki güvenlik düzenlemelerinin hedeflendiği projede dün alt geçidi kullanmak isteyen bir beton aracı sıkıştı.

Alt geçidin maksimum yüksekliğini aşan araç tunelin orta kısmında sıkışarak bir süreliğine yolu kapattı.

Yaşanan kazada herhangibir yaralanma meydana gelmezken, olay vatandaşların kameralarından kaydedildi.

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