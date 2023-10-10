Tüm Dünya’da 80’den fazla şubesiyle, dünya mutfaklarını yerel lezzetlerle harmanlayarak şeflerinin hünerleri ile misafirlerine sunan BigChefs, Kıbrıs’taki 1. yaşını çok özel bir etkinlikle kutluyor. Cuban Night, Los Islenos’un canlı performansı, özel ikramlar ve sürprizlerle 14 Ekim Cumartesi gecesi gerçekleştiriliyor. Yenişehir, Lefkoşa’da Celsus Business Center & Residence’nin giriş katında yer alan BigChefs ve 1. yıl özel etkinliği hakkında detaylı bilgi almak için: 0546 999 0 244 (BIG) numaralı telefonu arayabilirsiniz.

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