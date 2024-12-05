Bitcoin'den rekor: İlk kez 100 bin dolar seviyesini aştı

Geçtiğimiz günlerde 97 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak 100 bin dolar seviyesini geçti ve en pahalı kripto para birimi olmaya devam etti.



TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

5 KASIM'DAN BERİ YÜZDE 45 DEĞER KAZANDI



ABD seçimlerini kripto para borsasına desteği ile de bilinen Donald Trump'ın kazanmasıyla yükseliş hız kazanmıştı.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden bu yana Bitcoin yüzde 45'in üzerinde değer kazanmış oldu.



Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.