Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı açıkladı!

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Hırvat teknik adam Niko Kovac'ın getirildiğini duyurdu. Kovac ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

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30/01/2025

Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı açıkladı!

Almanya Bundesliga'da Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör belli oldu. Dortmund, Niko Kovac ile anlaşma sağladı.

1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Hırvat teknik adam, Borussia Dortmund'un cumartesi günü Heidenheim ile oynayacağı maçın ardından takımın başına geçecek.

Kovac, Borussia Dortmund'daki ilk maçına 8 Şubat'taki Stuttgart karşılaşmasında çıkacak.

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TAGS: Borussia Dortmund, Niko Kovac
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