Buse Savaşkan: Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda gösterdiği performansla büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, herkese teşekkürlerini sundu.

Savaşkan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar yüksek atlama final yarışını 10. sırada tamamladım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim”

Buse yarın geliyor

Elit atletimiz Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından yarın akşam yurda dönüyor.

Saat 20.00’de Ercan Havaalanı’na inmesi beklenen Buse, VIP’den çıkış yapacak.

Buse Savaşkan, 8 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da ise basının karşısına çıkacak. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde düzenlenecek basın toplantısına soruları yanıtlayacak olan Buse’nin olimpiyat serüveninin detaylarını aktarması bekleniyor.