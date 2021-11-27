Çağıner: Alınan karar mevcut durumu iyileştirecek…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün akşam beraberindeki heyet ile Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulunmuş Ercan’da kaosa neden olan PCR uygulaması ile ilgili yeni bir karar almıştı.

Alınan karar kapsamında Turuncu kategorideki ülkelerden, KKTC’ye gelecek olan yolcuların ülkelerinde PCR testi yapması ve ülkemize geldiğinde teste tabi tutulmamaları kararlaştırdı.

Söz konusu karar 29 Kasım itibari ile devreye gerecek.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden alınan kararı değerlendirdi. Çağıner, alınan kararın mevcut durumu iyileştireceğinden emin olduğunu vurgulayarak Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu sorunu çözmek için ortaya koyduğu çabadan ötürü kutladı. Çağıner “Tespit ve eleştiri bundan sonra zaman kaybıdır. Acil çözümler ve işe koyulma zamanıdır. Boş laf karın doyurmuyor” ifadelerini kullandı.

Dimağ Çağıner’in açıklaması şöyle:

Dün akşam Ercan Havalimanının en yoğun saatinde sektörün uyarılarını dikkate alan Başbakan ve ilgili Bakanlarımız ile tespit ve değerlendirme toplantısını yerinde yaptık.

Koordinasyon ve iletişimin sorunların hafifletilmesinde ne kadar önemli olduğunu gördük.

Alınan bazı kararlar mevcut durumu iyileştireceğinden eminiz.

En önemli konu ise Sayın Başbakan Faiz beyin konuları çözmek için ortaya koyduğu niyet ve çabadır. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şey hangi siyasi partiden olursa olsun ortaya koyacağı yapıcı icraatlardır. Tespit ve eleştiri bundan sonra zaman kaybıdır. Acil çözümler ve işe koyulma zamanıdır. Boş laf karın doyurmuyor.

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27/11/2021 10:02