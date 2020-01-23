Çamaşır Suyu Tehlikesi! Çamaşır Suyuna Alternatif Doğal Temizleyiciler

Evinizde kullandığınız en yaygın temizlik malzemeleri düşündüğünüz kadar güvenli olmayabilir. Dünyada en yaygın kullanılan dezenfektanlardan biri olan çamaşır suyu oldukça tehlikeli bir maddedir.

Ne yazık ki, bunun en son örneği, Burlington, Massachusetts’te bir kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralamasıyla sonuçlandı.

Olay hala araştırılıyor, ancak olay yerinde yapılan araştırmalarda, ana suçlu ev tipi çamaşır suyunda bulunan bir bileşik olan sodyum hipoklorit olarak tanımladı. İşçinin temizlik malzemelerini karıştırdığı düşünülüyor, ancak olay hala araştırılıyor.

Düzgün kullanıldığında son derece güvenli olduğu iddialarına rağmen, özellikle çocuklarda solunum sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri araştırılmaya devam ediliyor.

Çamaşır suyunun en korkunç tehlikelerinden biri, diğer temizlik malzemeleri ile karıştırıldığında (bilerek veya farkında olmadan) ortaya çıkan içeriktir.

Çamaşır suyunun bazı tehlikeleri iyi bilinmemektedir ve insanlar ürünleri karıştırmaya ve kendilerini ve ailelerini temizlik adına tehlikeli kimyasallara maruz bırakmaya devam etmektedir.

Evinizde asla çamaşır suyu kullanmamalısınız. Sizi ve ailenizi tehlikeye atmadan kullanabileceğiniz doğal temizlik ürünlerini tercih etmelisiniz.

Çamaşır Suyu Nedir?

Çamaşır suyu tehlikelerini anlamak için, en yaygın kullanımlarına bakmak en iyisidir. Spesifik olarak, ağartıcı bir dezenfektan ve leke çıkarıcıdır. Çamaşır suyu ev temizleyici olarak kullanılmaz, ancak birçok insan bunu farkında değil.

Çamaşır suyu, hem sıvı hem de toz halinde satın alınabilir. Birçok endüstriyel işlemde mikropları öldürmek, yabani otları yok etmek ve odun hamurunu ağartmak için çamaşır suyu kullanılır.

Aldığınız ürünün türüne bağlı olarak, klor içerebilir veya içermeyebilir. Tipik olarak, çamaşır suları aktif bir klorin (sodyum hipoklorit) veya hidrojen peroksit bileşeni içerir.

Çamaşır Suyu İçeriği

Çamaşır suyunun tehlikelerini anlamak için, içinde gerçekten ne olduğunu bilmek önemlidir. Baz olarak su kullandıktan sonra, tipik bir çamaşır suyu şişesi şunları içerir: (1)

Çamaşır Suyu Hangi Bileşenleri İçerir?

Sodyum Hidroksit

Sodyum Hipoklorit

Sodyum Karbonat

Sodyum Klorat

Sodyum Poliakrilat

Sodyum c10-c16 Alkil Sülfat

Hidrojen Peroksit

Sodyum Hidroksit

Çamaşır sularında ki klor molekülleri sodyum klorür ile birleştirildiğinde serbest kalır.

Clorox Company, sıvı çamaşır sularında “serbest” klorin bulunmadığını söylerken haklı olmakla birlikte, belirli çamaşır sularının kullanım süreçleri sırasında klor moleküllerinin salındığı da doğrudur. (2)

İçerisinde ki etkin maddelerden olan sodyum hidroksit hakkında Hastalık Koruma Merkezi neler söylüyor?

“Sodyum hidroksit tozu, çıkardığı buğu veya aerosolün solunması burun, boğaz ve solunum yollarının mukoza zarlarında tahrişe neden olabilir. Yetişkinlerle aynı derecede sodyum hidroksit seviyelerine maruz kalan çocuklar, daha büyük akciğer yüzey alanına sahip olduklarından daha çok etkilenirler.

Katı veya konsantre çözeltilere doğrudan temas derin doku yaralanmalarına yol açan termal ve kimyasal yanıklara neden olur. Çok güçlü sodyum hidroksit çözeltileri, gözdeki proteinleri hidrolize ederek ciddi yanıklara ve göz hasarına veya aşırı durumlarda körlüğe neden olabilir.

Sodyum hidroksit yutulması dudaklarda, dilde, ağız mukozasında, yemek borusunda ve midede ciddi korozif yaralanmalara neden olabilir. Stridor, kusma, sarkma ve karın ağrısı, sodyum hidroksit alımının erken belirtileridir. Yutma gastrointestinal sistemin delinmesine ve şoka yol açabilir. ”(3)

Ev temizlik ürünleri bu etkilere (kimyasal yanıklar gibi) neden olmak için yeterli sodyum hidroksit içermese de, çamaşır suyu aerosol kullanımının hem yetişkinlerin hem de çocukların solunum sistemlerini etkilediğine dair kanıtlar vardır. Klor ağartıcısının vücutta biyolojik olarak biriktiğine inanılmaz, ancak yaptığı hasar zamanla birleşebilir. (5)

Klor zehirlenmesinin sebep olduğu, solunum güçlüğü, boğazın şişmesi ve daha birçok komplikasyon; sodyum hidroksit ve sodyum klorür içeren ürünler kullanıldığında kesin bir endişe kaynağıdır. Bu durum çamaşır suyu ile amonyak karıştırıldığında da ortaya çıkabilir ; veya çamaşır suyu doğrudan yutulduğunda yaşanabilir. (5)

Sodyum Hipoklorit

Bu yaygın ağartıcı ajan, çamaşır suyuna güçlü kokusunu veren maddelerden biridir. (6) Solunması zehirlenmeye neden olabilir ve ürün amonyakla karıştırıldığında zehirlenme daha olasıdır. (7)

Birçok insan saf sodyum hipokloritten, en sık karşılaşılan ağartma maddesi olduğu için basitçe “ağartıcı” diye bahseder.

Sodyum Klorür

Sofra tuzu, sodyum klorür için başka bir isimdir. Çamaşır suyunda koyulaştırıcı ve stabilize edici bir ajan olarak kullanılır.

Sodyum Karbonat

Bu bileşen asidi nötralize eder ve “temizlik verimliliği” in oluşturulmasına yardımcı olur. Çamaşır suyunun alkol ve gres lekelerini çıkarma yeteneğini geliştirmek için kullanılır. (8)

Sodyum Klorat

Sodyum hipokloritten parçalanan maddelerden biri olan sodyum kloratın yanıcılığı hızlandırdığı ve arttırdığı bilinmektedir. (9)

Sodyum Poliakrilat

ABD’de sodyum poliakrilat güvenli kabul edilir, ancak Environment Canada Domestic Substance Listesi “organ sistemleri için muhtemel toksik” olarak sınıflandırır. (10)

Deterjanlarda ve çamaşır suyunda, yıkama sırasında kumaşların üzerine kir birikmesini önlemek için kullanılır.

Sodyum c10-c16 Alkil Sülfat

Bazı ağartıcı ürünlerinde bulunan bu alkil sülfat, göz ve cilt tahrişlerine neden olur ve kalıcı inhalasyondan sonra karaciğer için potansiyel olarak toksiktir. (11)

Hidrojen Peroksit

Düzenli olarak peroksit kullanıyorum – ve bu içerik gerçekten harika! Kendi başına, hidrojen peroksit, harç, fayans, tuvaletler, küvetler ve daha fazlasını temizlemeye yardımcı olabilir. (14)

Çamaşır Suyu Kullanım Alanları

Bir dezenfektan olarak, ev tipi çamaşır suyunun önerilen kullanım alanları:

Dezenfektan olarak klozetlerde

Dezenfektan olarak zeminlerde

Bardaklardan lekeleri çıkartmak için

Cam öğelere parlaklık vermek için

Giysileri beyazlatma ve lekeleri çıkarma

Küf hasarını onarmak için dış mekan mobilyalarını temizleme

Küf giderimi

Cam yıkama yardımcısı olarak

Bunlar çamaşır suyu için yaygın önerilerden sadece birkaçıdır.

Siyah küf söz konusu olduğunda, Hastalık Koruma Merkezi (CDC), etkilenen alanları dezenfekte etmek için bir ağartıcı çözeltisi kullanılmasını önerir, ancak ağartıcıyı diğer temizleyicilerle karıştırmanın tehlikeleri konusunda dikkatli olmalısınız. (14)

Eğer çamaşır suyu tek seçeneğiniz olsaydı, o zaman alanı dezenfekte ederken veya küflerden kurtulmak için kullanmaya değebilirdi. Ama tek seçenek bu değil.

Çamaşır Suyu Tehlikeleri

Başka Ürünlerle Karıştırma

Çamaşır suyunun en büyük tehlikelerinden biri, bir dizi başka ürünle birleştirildiğinde tehlikeli olmasıdır. Tüm ağartma ürünlerinde amonyak veya “diğer ev kimyasalları” içeren malzemelerle birleştirmemeyle ilgili uyarı etiketleri vardır, ancak bu nasıl takip edilebilir.

Örneğin, birçok kişi bunun gibi etiketleri okumak için zaman ayırmaz. İkincisi, ortaya çıkan sorunlar etikette ana hatlarıyla belirtilmez, bu nedenle tüketiciler çamaşır suyunu diğer şeylerle birleştirmenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmayabilirler.

Üçüncüsü, temizleyicileri aynı yüzeylerde kullanmanız gerektiğinde, yüzeyi iyice durulasanız bile karıştırmamalarını garanti etmenin bir yolu yoktur.

Çamaşır Suyu Çeşitli Maddelerle Birleştirildiğinde Ne Olur?

Çamaşır Suyu + Amonyak

Bu ikisini karıştırmak potansiyel olarak ölümcül bir kombinasyon olabilir. Amonyak ve ağartıcı birleştirildiğinde, ağartıcıdaki klor kloramin gazına dönüşür. (14) Kloramin gazı maruziyeti şunlarla sonuçlanabilir:

Öksürme

Mide bulantısı

Nefes darlığı

Gözlerde yanma ve sulanma

Göğüs ağrısı

Boğaz, burun ve göz tahrişi

Hırıltı

Akciğerlerde pnömoni / sıvı birikmesi

Amonyak kendi başına bir temizlik maddesi olarak ve bazı cam temizleyicilerinde bulunur. Daha da korkutucu olan, idrarda amonyak bulunmasıdır, bu da idrarla kirlenmiş herhangi bir şeyi temizlediğinizde daha da dikkatli olunması gerektiğini gösterir.

İnsanların bu şekilde zehirlenmesi nadir değildir ve sodyum hipoklorit zehirlenmesi vakalarının çoğu kalıcı etkiler olmadan çözülse de, bu kloramin maruziyetinin şiddetli akciğer hasarı gibi hasarlara neden olduğunu gösteren birçok rapor vardır. (15, 16) Bir kişinin önceden solunum problemleri olduğunda risk çoğalır. (18)

Ayrıca klorlu ağartıcı ve amonyak arasında nadir ancak olası bir etkileşim vardır. Sıvı hidrazin yani roket yakıtı. Çamaşır suyu ile birleştirildiğinde içerisinde fazla amonyak varsa, patlayıcı roket yakıtı oluşturmak mümkündür. (18)

Dürüst olmak gerekirse, bu reaksiyonu yapmak için gerekli olan amonyak ve ağartıcı miktarı muhtemelen sadece endüstriyel ortamlarda bulunur.

Çamaşır Suyu + Asidik Ürünler

Bir diğer yaygın temizlik ürünü kategorisi asidik temizleyicilerdir. Buna sirke, cam temizleyicileri, bulaşık deterjanı, klozet temizleyicileri, drenaj temizleyicileri, pas giderici maddeler ve tuğla / beton deterjanları dahildir.

Amonyak gibi, bu kombinasyon tehlikeli bir gazın salınmasına neden olur – bu sefer klor gazıdır. (19)

Kısa süreliğine bile küçük seviyelerde, klor gazına maruz kalmak aşağıdaki reaksiyonlara neden olur:

Kulak, burun ve boğaz tahrişi

Öksürük / solunum sorunları

Yanan, sulu gözler

Burun akması

Uzun süre maruz kaldıktan sonra, bu belirtiler şunlara geçebilir:

Göğüs ağrısı

Şiddetli solunum problemleri

Kusma

Zatürre

Akciğerlerde sıvı birikimi

Ölüm

Klor gazının deri yoluyla (cilt yoluyla) emilmesi ve ağrı, iltihaplanma, kabarcıklanma ve şişmeye neden olması mümkündür. Asit cildi, gözleri, kulakları, burnu, boğazı ve mideyi yakabilir.

Çamaşır Suyu + Alkol

Birçok insan saf alkolü ve asetonu temizlik maddesi olarak kullanır. Ancak, bu maddeler ağartıcıya dokunduğunda, kloroform yaratırlar. (20)

CDC’ye göre, kloroform olası bir kanserojendir, bu da 1976’da bir ilaç olarak veya diğer yaygın kullanımlar için yasaklanmasının nedenidir.

Çamaşır Suyu + Diğer Temizleyiciler

Hidrojen peroksit, fırın temizleyicileri ve bazı pestisitler gibi diğer temizleyicilere çamaşır suyu eklemek, klor gazı veya kloramin gazları gibi zararlı dumanlara neden olabilir. Sadece yapma. (23)

Çamaşır Suyu + Su

Ev tipi çamaşır suyu üzerindeki talimatlar, sadece su ile birleştirileceğini ve herhangi bir yüzeyi temizlemek için kullanılmadan önce her zaman seyreltilmesi gerektiğini açıklar (çamaşır makinesindeki su çamaşır suyu için çamaşır suyunu seyreltir).

Yeterince yüksek seviyede “organik madde” içeren su, kloroform gazı oluşturabilir. ( 24)

Zehirli Duşlar

Banyonuzu çamaşır suyu ile temizliyorsanız, duşta düşük kloroform seviyelerine maruz kalmanız muhtemeldir. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) bile bunu kabul ediyor. (25)

Tıbbi Hipotezler dergisinde 1984’te duşta kloroform maruziyetinin “ciddi bir halk sağlığı sorunu” olabileceğini öne süren bir makale vardı. (26) Dünyadaki çeşitli takip çalışmalarına rağmen bu konuda ilerleme sağlanamadı.

Dünya Sağlık Örgütü, yaygın dezenfektanlar hakkında bir açıklamada, klor ile organik maddeler reaksiyona girdiğinde kloroformun oluştuğunu açıklar. Önemli olan bir organik madde sınıfı “hümik maddeler” olarak bilinir. Bu maddelerin listesi arasında fenol ve alkol, insan idrarıyla atılan iki bileşik bulunur. (27, 28)

Banyoyu klorlu çamaşır suyu ile dezenfekte etmek, duş alırken klora maruz kalmanıza sebep olur.

Kloroform kendi başına gerçekten tehlikelidir, ancak güneş ışığına maruz kaldığında da I. Dünya Savaşı’nda kimyasal savaş ajanı olarak kullanılan daha uğursuz bir kimyasal olan fosjene dönüşebilir. (29)

Klorlu suda, bir kişi duşta sadece 10-15 dakika içinde önemli ölçüde kloroforma maruz kalınabilir. (30) Yine, temizleyici olarak kullanılan çamaşır suyunun varlığı bu miktara katkıda bulunabilir. Soluduğunuz kloroform miktarı ve cildiniz yoluyla maruz kaldığınız miktar yaklaşık olarak eşittir. (31)

ABD’deki her on kişiden sekizi vücutlarında belirgin kloroform seviyelerine sahiptir. (32) Duşunuzun uzunluğu ve sıcaklığı, maruz kaldığınız kloroform miktarını doğrudan etkiler. (34)

Tayvan’da, klorsuz suya karşı yüksek klorlu bölgeler araştırılmış ve kanser riskini karşılaştırmak için bir çalışma yapılmıştır. Araştırmacılar, toplam kanser vakalarının majör kloroform maruziyeti olan bölgelerde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu keşfettiler. (33)

Bebek ve Evcil Hayvanlar İçin Riskler

Çamaşır suyunu çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutmak mümkün olsa da, her yıl çok sayıda çamaşır suyu zehirlenmesi olayı yaşanıyor.

Temizlik maddeleri zehirlenme vakalarının yaklaşık %11.2’sini oluşturmaktadır (2015 yılında toplam 118.346 vaka). (34) Dünya Sağlık Örgütü çamaşır suyunu dünyada çocuklar için en zehirli toksinlerinden biri olarak listelemektedir. (35)

Evcil hayvanlar da rutin olarak ağartıcı ürünlerle temas ederler, ancak bu konuda istatistikler mevcut değildir.

Yutulursa, ağız, burun, boğaz ve mideyi yakabilir. Neyse ki, çoğu vaka da, çamaşır suyunun ağır kokusundan dolayı yutulmadığı görülmektedir.

Bilmeniz gereken ilk şey, özellikle seyreltilmemiş çamaşır suyu yutulmuşsa, çamaşır suyu maruziyetinin her zaman tıbbi bir acil durum olarak kabul edilmesi gerektiğidir.

Çocuğunuzu veya evcil hayvanınızı asla kusmaya teşvik etmeyin, bu da ek hasara neden olabilir, bunun yerine ek kimyasal yanıkları önlemek ve derhal tıbbi yardım almak için onlara su içmelerini sağlayın ve hemen doktora başvurun.

Küf Büyümesini Teşvik Edebilir

Çamaşır suyunun tehlikeleri listesindeki bir başka şaşırtıcı öğe, temizlemeye yardımcı olmaktan ziyade toksik küfün büyümesini teşvik edebilmesidir.

OSHA (İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütü) küf bulaşmalarını temizlemek için çamaşır suyu kullanılmasını öneriyor. (36) EPA davayı izledi ve çamaşır suyu önerisini ortadan kaldırmak için küf yönergelerini güncelledi. (37)

Çamaşı suyu ve küf, doğuştan gelen özellikleri nedeniyle iyi karışmaz. Fırsatçı küfün hayatta kalmak için kökleri (misel) gözenekli bir yüzeye yayması gerekir.

Öte yandan, klorlu ağartıcı sadece gözeneksiz yüzeylerde çalışır ve çok hızlı bir şekilde parçalanır. Küf ile enfekte olmuş bir yüzeyde çamaşır suyu kullanmak, sadece suyun umutsuzca kuru kalması gereken bir bölgeye nem eklemesine izin vermektir.

Bazı kaynaklar, gözenekli yüzeylerde çamaşır suyu kullanımının daha önce bulunmayan alanlarda küf oluşumuna neden olabileceğini düşündürmektedir. (38)

Buradaki sonuç: küfe asla çamaşır suyu uygulamayın. Bunun yerine, zehirli küf evinizi güvenli bir şekilde atmanın en iyi yolları için OSHA veya EPA’nın küf yönergelerini izleyin.

Solunum Sorunlarını Sebep Olur

Diğer kimyasallarla birleştirmeden bile, çamaşır suyu bazı sorunlara neden olur. Çamaşır suyunun diğer temizleyicilere göre solunum problemlerine neden olma olasılığı daha yüksektir. (39)

Birçok çalışma, çamaşır suyunun astım veya kronik bronşitli insanlar için özellikle sorunlu olabileceğini bulmuştur, ancak bazı küçük çalışmalar bazı astım semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir. (40 41)

Araştırmalar, çamaşır suyunun astım semptomları ile bağlantılı olduğunu ve Mesleki ve Çevresel Klinikler Birliği’nin (AOEC) çamaşır suyuna astım adı verdiğini göstermiştir. (42)

Solunum sorunlarına, özellikle astıma neden olma olasılığı en çok olan çamaşır suyu şekli, aerosol maruziyetinden kaynaklanmaktadır. (43, 44)

Klor ağartıcıların solunması sonucu diğer akciğer yaralanmaları ve solunum koşulları ortaya çıkabilir. (45, 46) Örneğin, bir çalışma, özellikle ağartıcı olmak üzere yaygın temizlik kimyasallarına maruz kalmanın, gözlemlenen KOAH geliştirme olasılığının %24-32 oranında bir artışla sonuçlandığını bulmuştur. (47)

Klor gazı ayrıca kimyasal pnömonite, öksürük, solunum zorluğu, yeterli hava alamama hissi, hışırtılı göğüs sesleri ve göğüste yanma hissine neden olabilir. Tekrarlanan maruz kalmalarda iltihaplanma ve akciğer sertliğine yol açarak solunum yetmezliğine ve muhtemelen ölüme neden olabilir. (48)

Kir Tarafından Nötralize Edildi

“Çamaşır suyu güçlü bir oksitleyici ajan gibi davranır ve genellikle yan reaksiyonlarda o kadar hızlı dağılır ki klor talebini aşan miktarlar eklenene kadar az dezenfeksiyon gerçekleştirilir.”

Başka bir deyişle, çamaşır suyu sadece organik madde olmayan yüzeylerde çalışır. Dezenfekte etmek için kullanmadan önce, etkilenen yüzeyi büyük olasılıkla çamaşır suyu ile kötü reaksiyona girecek bir şeyle iyice yıkamanız gerekir. (49)

Çamaşır Suyuna Alternatif Doğal Ürünler

Günlük yaşamda maruz kalınan klor maruziyetini azaltmakla istiyorsanız, su içerisindeki kimyasalları temizleyen su filtreleri kullanmalısınız. Kullanım noktası sistemleri ve giriş noktası sistemleri olarak iki adet filtreleme yöntemi vardır.

Suyun evinize giriş noktasına filtre taktırmanız mükemmel bir seçenektir çünkü duşta kullandığınız suyun kloroform oluşturan kloru da ortadan kaldırmış olursunuz. (50, 51)

Damıtılmış Sirke

Tek başına sirke inanılmaz bir temizleyicidir. Harika kokmayabilir, ancak evinizi mikroplardan arındırdığına ve evinizi temiz tutmaya yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.

Limon

Limon suyu veya limon esansiyel yağı formunda, kullanılan limon bakterileri öldürmek için mükemmel bir seçenektir. Sadece limon suyunu plastik kapta değilde cam kapta tuttuğunuzdan emin olun, çünkü limon yağının asitliği plastiği eritebilir.

Hidrojen Peroksit

Bu güvenli çamaşır suyu alternatifi, giysilerinizi beyazlatırken ayrıca dezenfektan olarak çalışır. Çamaşır suyu tehlikeleri olmadan bir çok alanda kullanılabilir.

Ev yapımı Limonlu Ev Temizleyici

Sirke, çay ağacı yağı ve limon yağının dezenfeksiyon gücünü kullanarak, bu temizleyici ile evinizi mikroplardan arındırabilirsiniz.

Yapmanız gereken bu malzemeleri karıştırıp cam bir şişeye koymak ve gönül rahatlığıyla evinizin her alanında kullanmak.

Çamaşır Suyu Nihai Düşünceler

Çamaşır suyu yıllardır evlerde kullanılan yaygın bir dezenfektandır. Çamaşır suyu tehlikeleri, diğer bazı maddelerle karıştırıldığında artar.

Çamaşır suyu asla başka bir ev temizleyicisiyle birleştirmeyin, çünkü bir dizi toksik gazın salınmasına neden olabilir. Özellikle, duşunuzu dezenfekte etmek için çamaşır suyu kullanmaktan kaçının, çünkü olası bir kanserojen olan kloroformun oluşumunda bir faktör olabilir.

Evinizde çamaşır suyu kullanmak istiyorsanız çamaşır suyunu çocuklarınızdan ve evcil hayvanlarınızdan daima uzak tutmalısınız. Küfü temizlemek için asla çamaşır suyu kullanmayın, çünkü küf büyümesini teşvik edebilir. Organik maddeler, maddenin mikrop öldürücü gücünü nötralize eder.

Çamaşır suyu maruziyeti ile ilişkili en yaygın fiziksel hastalıklar astım, KOAH ve kimyasal pnömonit gibi solunum sorunlarıdır.

Siz veya tanıdığınız biri çamaşır suyu yutmuşsa, kusturmaya çalışmayın, bunun yerine onlara su verin ve durumu tıbbi bir acil durum olarak ele alarak tıbbi yardım isteyin.

Alternatif olarak, çamaşır suyundan tamamen kurtulabilir. Limon esansiyel yağı, çay ağacı esansiyel yağı, hidrojen peroksit, boraks ve damıtılmış sirke dahil olmak üzere çamaşır suyu tehlikelerini taşımayan doğal temizleyicileri tercih edin.

Kaynak: https://draxe.com/health/dangers-of-bleach/ - Çamaşır Suyu Tehlikesi! Çamaşır Suyuna Alternatif Doğal Temizleyiciler

23/01/2020 10:14