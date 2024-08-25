Chelsea'ye transferi iptal olmuştu: Porto yeni golcüsünü açıkladı

Porto, Atletico Madrid'den Samu Omorodion'un transferi için anlaşma sağladı. Chelsea'nin de transfer listesindeki isimlerden Omorodion'un bonservisi için Porto 15 milyon euro ödeyecek.

Atletico Madrid'in genç golcüsü Samu Omorodion, Portekiz ekibi Porto'ya Transfer oldu.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada Samu Omorodion'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Porto, transfer için Atletico Madrid'e 15 milyon euro ödeyecek.

CHELSEA'YA TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminin en çok harcama yapan takımlarından biri olan Chelsea de Samu Omorodion'u kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyordu.

Chelsea, genç golcünün transferi için 40 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak Omorodion'un sözleşmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle transfer iptal edildi.

SAMU OMORODION'UN KARİYERİ

İspanya'nın Nervion'un takımının altyapısında Futbol kariyerine başlayan Samu Omorodion, sonrasında Granada'ya transfer oldu.

2023/24 sezonunda Atletico Madrid'e imza atan genç golcü, sezonu Alaves'te kiralık olarak geçirdi.

Kariyeri boyunca çıktığı 72 maçta Omorodion 27 gol kaydetti.