CTP adayları ve özgeçmişleri...

LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Tufan Erhürman

1970’te Lefkoşa’da doğdu. 1988’de Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. 1995-2001 arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. 1999 ve 2004 yıllarında TC Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon’larında üye olarak görev yaptı. “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006-2008 arasında YDÜ Hukuk Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2010 arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Müzakere Heyeti’nde görev yaptı. 2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi. 2014 yılında hukuk doçenti oldu. 2015-2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. CTP 26. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığına seçildi. 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinin ardından oluşan 4lü Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası.

Ürün Solyalı

1983’te Lefkoșa’da doğdu. TMK’nın ardından DAÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İngiltere’de Master öğrenimini tamamladı. Federal Birleșik Kıbrıs için uzun yıllar yurt içinde ve dışında iki toplumlu etkinlik ve toplantılarda CTP Gençlik Örgütü Dıș İlișkiler Sekreteri olarak görev aldı. Gençlerin Katılımcılığı ve Avrupa Vatandașlığı, AB analizi, Çatıșmaların Çözümü ve Uzlașı, Genç Liderlerin Barıș Eğitimindeki Rolü, ABD’de Devlet Yönetiminde Șeffaflık ve Hesap Verilebilirlik konularında yurtdıșında uluslararası eğitimlere, uygulamalara katıldı ve sertifikalar aldı. Kıbrıs İdare ve Anayasa Hukuku alanlarında halen üniversitelerde ders veriyor. 2001’den beri CTP’de Gençlik Örgütü Genel Bașkanlığı, PM, MYK dahil çeșitli kademelerinde görev yaptı. Avukatlık yapıyor. Gülçe Berksel ile evli ve Asi’nin babasıdır.

Derviş Kemal Deniz

1977’de London Guildhall University’den Muhasebe lisansını aldı. 1980 yılında uluslararası denetim ve mali müşavirlik yetkisini aldı. 1985’te D.K.Deniz & Co. Chartered Accountants adı altında kendi firmasını kurdu. Kuzey Kıbrıs Hesap Uzmanları Birliği’nin kurucusu ve eski Genel Sekreterlerinden. Genç İşadamları Derneği kurucusu ve 1989-1992 arasında yönetim kurulu üyesi. Lefke Avrupa Üniversitesi kurucusu. Kıbrıs Bilim Vakfı’nın mütevellisi olarak görev yapıyor. 1988-1990 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne AmerikanÜniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitelerinde Muhasebe ve Şirketler Hukuku dallarında öğretim üyeliği yaptı. Annan Planı görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının ekonomi heyetinde yer aldı. 2004-2006 arası Ekonomi Turizm Bakanlığı’nda görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

Sıla Usar İncirli

1972’de Lefkoșa’da doğdu. 1990’da Türk Maarif Koleji’nden, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanlığını tamamladı. Lefkoșa Dr. Burhan Nalbantoğu Devlet Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Klinik Șefliği görevlerini sürdürdü. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yönetim kurulu üyeliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nda yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik, bașkanlık yaptı. 2018’de CTP Lefkoșa Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde Sağlık, Kamu ve İdari İșler Komitesi’nde görev yaptı. Halen CTP Parti Meclisi ve MYK üyesi ve Kadın Örgütü Bașkanı’dır. Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Bașkanı’dır. Evli ve bir çocuk annesi. İngilizce biliyor.

Muhittin Tolga Özsağlam

1974’te Lefkoșa’da doğdu. DAÜ Uluslararası İlișkiler Bölümü’nde lisans, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlișkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlișkiler Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine bașladı, doktora sırasında akademik araștırmalarını Rusya’nın St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nde gerçekleștirdi ve doktora tezini tamamladı. LAÜ Uluslararası İlișkiler Bölümü’nde Doçent Doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Öğrencilik yıllarında çeșitli örgütlerde yer almıș, birçok sivil toplum örgütünde ve basın kurulușunda çalıșmalar yaptı. 2013’ten beri CTP Parti Meclisi Üyeliği görevini yürütüyor. CTP Dıș İlișkiler Sekreteri olarak görev yaptı ve halen MYK Yerel Yönetimler Sekreterliği görevini yürütüyor. İngilizce, Rusça ve temel düzeyde Yunanca biliyor.

Doğuş Derya

1978’de Lefkoșa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlișkiler Bölümü’nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaptı, ardından Kıbrıs Üniversitesi Ortadoğu Çalıșmaları bölümünde doktora eğitimini tamamladı. Türk milliyetçiliği, post-kolonyalizm, kimlik politikaları gibi konularda akademik çalıșmalar yaptı. ÜTK bașkanlığı, KGP’nin kurucu üyeliği yanında 2008’de Feminist Atölye’yi kurdu. Çeșitli üniversitelerde dersler verdi. 2012’de Gönyeli SAM’ın kurulușunda koordinatör olarak çalıștı. CTP milletvekili olduktan sonra TOCED Yasası, Aile Yasası, Ceza Yasası, Evlilik Dıșında Doğan Çocuklar Yasası, Siyasal Partiler Yasası gibi yasalar bașta olmak üzere eșitlik sağlayıcı birçok yasal düzenlemede aktif görev aldı. Halen CTP milletvekili.

Devrim Barçın

1982’de Lefkoşa’da doğdu. 2005’te İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Lefke Avrupa Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Şu an Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Hukuk Doktorası’na devam ediyor. Kıbrıslı Gençlik Platformu’nun kuruluşunda yer aldı ve başkanlık yaptı. Kıbrıs İktisat Bankası’nda çalıştı. 2007’de kamuya girdi. KTAMS’ta Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Şu an finans alanında faaliyet yürüten Memurlar Kooperatifi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası.

Filiz Besim

1965’te Baf’ta doğdu. 1987’de Ankara Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi’nde Ağız, Diș Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ihtisasını tamamladı. Halen Lefkoșa’da kendi kliniğinde Diș Hekimi-Çene Cerrahı olarak çalıșıyor. 2000-2006 arasında Balkan Diș Hekimleri Kuzey Kıbrıs Temsilciliği görevi, 2004-2006 arasında Kıbrıs Türk Diș Hekimleri Oda Bașkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Bașkanlığı yaptı. “Kendi El Yazımla-Dilden Dile Kıbrıs”, “Gezgin Ruhumun Duygu Sokaklarında”, “Tarihe Sözüm Var”, ‘’Dr. Aydın Sennaroğlu-Kıbrıslı Türklerin İlk Kadın Hekimi’’ adlı dört kitabı ve DAÜ’nün “Bir Dönemin ve Bir Yașamın Öyküsü Onay Fadıl Demirciler” ve ‘’Dr. Kaya – Kıbrıs Tıbbına Adanan Yașamlar’’ adlı Ahmet Tolgay’la ortak iki kitabı var. Bir çocuk annesi.

Ahmet Muratoğlu

1972’de Larnaka’da doğdu. İlköğrenimini İskele’de, ortaeğitimini Mağusa TMK’da, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Çağdaș Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 2007 yılında A.Ü Halkla İlișkiler Bölümü’nü bitirdi. 2021 yılında ise LAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Dıșișleri Bakanlığı’nda görev yaparken 2007’de Bașbakanlık Basın ve Halkla İlișkiler Müdürlüğü’ne atandı. 2013’te kurulan Seçim Hükümeti tarafından Bașbakanlık’ta görevlendirildikten sonra 2013’te Meclis Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. 2018’de CTP-HP- TDP-DP hükümetinde Bașbakanlık Basın ve Halkla İlișkiler Müdürlüğü’ne yeniden atanarak bu görevi yürüttü. European Policy Information Center tarafından organize edilen çeșitli AB seminer ve kurslarına katıldı. Evli ve iki çocuk babası. İyi derecede Yunanca ve İngilizce biliyor.

Ödül Muhtaroğlu

1969’da Baf’ın Yalya köyünde doğdu. 1991’de Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler dalında önlisans, İșletme dalında ise lisans diploması aldı. Yüksek lisansını Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası İlișkiler Bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında Gelir ve Vergi Dairesi’nde Vergi Memuru olarak kamu görevine bașladı. 2001 yılında Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesinde çalıșmaya bașladı. 2009-2014 yılları arasında Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Daire Bașkanı olarak görev yaptı. 2014-2019 arasında Devlet Planlama Örgütü Müsteșarı olarak görev yaptı. 2021’de “Ekonomik ve Sosyal Manzara” isimli kitabı yayınlandı. Bir dönem Vergi-Sen Sendikası Bașkanlığı da yaptı. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Cenk Paşa

1984’te Lefkoșa’da doğdu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoșa İlçe Sekreteri olarak görev yapıyor. Ortaöğrenimini TMK’da tamamladıktan sonra, lisans eğitimini DAÜ Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde tamamladı. Üniversite öğrenimi boyunca CTP Gençlik Örgütü’nde aktif görevlerde bulundu. Yüksek lisans eğitimini Uluslararası İlișkileri üzerine tamamladı. Halen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine Doktora yapıyor. 2013-2017 arasında GAÜ ve KAÜ’de akademik ve idari görevlerde bulundu. 2017’den beri Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde Öğrenci İșleri Daire Bașkanlığı yapıyor. 2019 yılından itibaren Kanal Sim’de Ledra Sohbetleri isimli programı sunuyor.

Haffe Işısal

1982’de Lefkoșa’da doğdu. Lefkoșa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında ise Yüksek Lisansını tamamladı. Ortaokul döneminde Değirmenlik Sanat Topluluğu’nda, üniversite yıllarında ise uzun bir süre Değirmenlik Belediyesi Gençlik Merkezi’nde çalıștı. 2015’ten beri Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalıșıyor. Șu anda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası (EL-SEN) yönetim Kurulu üyesi ve Dıș ilișkiler Sekreteri olarak görevini sürdürüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi üyesi olarak görev yapıyor. İki çocuk annesi.

Hasan Hüda Ecer

1959’da Lefkoșa’da doğdu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nden 1979 yılında öğretmen olarak mezun oldu ve 25 yıl öğretmenlik yaptı. Çeşitli dönemlerde KTOEÖS’de yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. YAK’da 13 yıl futbol oynayıp kaptanlık yaptı. Binatlı Spor Kulübü ve ÇTSK’da oynadı ve teknik direktörlük yaptı. ȘHRO’da atletizm takımını üç sene üst üste Türkiye Șampiyonu yaptı, üç kez Olimpizm Ödülü almaya hak kazandı. Uzun süre Genel Sekreterlik yaptığı Basketbol Federasyonu’nda 1995-99 yılları arasında bașkanlık görevinde bulundu. Bu dönemde İran’da yapılan Uluslararası Baketbol Turnuvası’nda en iyi hakem seçildi. 2005 Yılında Spor Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü yaptı. 2013-2019 yılları arasında Devlet Basımevi’nde müdür olarak görev yaptı. 25 yılı așkın bir süredir Spor yazarlığı ve yorumculuğu yapıyor. Üç çocuk babası.

Ayşe Alioğlu

1990’da Lefkoșa’da doğdu. 2007 yılında Lefkoșa Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Atatürk Öğretmen Akademisi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra çeșitli okullarda görev aldı ve halen öğretmenlik mesleğini yürütüyor. Lefke Avrupa Üniversite’nde 2017 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı ve yine aynı alan üzerinde doktora eğitimine devam ediyor. 2014-2015 Akademi Öğrenci Konsey Bașkanlığı’nı yürüttü. Evli ve bir çocuk annesi. İngilizce biliyor

Derviş Bladanlı

1970’te Lefkoșa’da doğdu. İlk ve ortaeğitimini Lefkoșa’da tamamladı. 1992 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nü bitirdi. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Türk Bankası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda görev yaptıktan sonra 1998 yılından beridir KKTC Merkez Bankası’nda görev yapmaktadır. 2018-2019 yıllarında e-Devlet Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

Hülya Batunlu

1966’da Lefkoșa’da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Lefkoșa’da tamamladı. 1986-1992 yılları arasında Telekomünikasyon Dairesi ve Cumhurbașkanlığı’nda santral operatörlüğü görevinde bulundu. Dramatik yazarlık eğitimi aldı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde İletișim Fakültesi Radyo-TV-Sinema bölümünü bitirdi. Oyun yazarlığı, belgesellerde metin yazarlığı, Türkiye’de dizi sektöründe senaristlik yaptı. 2000-2012’de Yakın Doğu Üniversitesi Radyosu’nda müdürlük yaptı. Radyo ve Televizyon programcılığı alanında öğrenci yetiștirdi. 2007’de, 21.Yüzyılda Medya Stratejileri, 2009’da KKTC’de Radyo Kültürü konferanslarında konușmacı olarak katıldı. Sivil toplum örgütlerinde, vakıflarda yöneticilik yaptı. İletișim ve tiyatro alanında dersler verdi. 2015’den bu yana Online E-ticaret sektöründe yöneticilik yapıyor. CTP Lefkoșa İYK üyesidir. Bir çocuk annesi. İngilizce biliyor.

MAĞUSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Asım Akansoy

1967’de Mağusa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği, AÖF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudu. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Çalıșmaları Bölümü’nde Yüksek Lisans yapıyor. 1985-1990 arasında Üniversite Temsilciler Konseyi (ÜTK) kurucu üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği ve İstanbul Bölge Sorumluluğu görevi yaptı. CTP Gençlik Kollarının kuruluș sürecinde Sorumlu olarak görev aldı. 1990’dan itibaren Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri dahil pek çok görev üstlendi. 2. Cumhurbașkanı Mehmet Ali Talat’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev aldı. 2011’de CTP Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2013’te Mağusa Milletvekili seçildi. 2015-2016 arasında İçișleri ve Çalıșma Bakanlığı yaptı. 1990’dan bu yana Yenidüzen Gazetesi’nde köșe yazarlığı yapıyor. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Seran Aysal

1977’de Mağusa’da doğdu. 1999’da Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde İnşaat Teknolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tez çalışması ile ilgili uluslararası tez danışmanı ile birlikte hazırladığı yayınlanmış makalesi bulunuyor. 1999’dan beri Türkiye’de Sabiha Gökçen Havaalanı terminal inşaatının da bulunduğu çalışmalarda Saha Mühendisliği ile Proje ve Kontrol Mühendisliği görevlerini yürütüyor. Halen kendine ait Mimarlık–Mühendislik Bürosu’nda proje–kontrol ve danışmanlık hizmet veriyor. KTMMOB’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Oda Genel Sekreterliği, Oda Başkanlığı ve 2 dönem KTMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde 2 dönem Genel Başkanlık görevini yürüttü. Evli ve bir çocuk babası. İngilizce biliyor.

Teberüken Uluçay

1966’da Mağusa’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını DAÜ’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde doktora eğitimine devam etti. GİAD Asbașkanlığı ve Mağusa Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2002-2005 arasında KKTCELL’de Müșteri İlișkileri ve Satıș Koordinatörü olarak çalıștı. 2005 Genel Seçimleri’nde CTP Mağusa Milletvekili olarak seçildi ve halen milletvekili olarak görev yapıyor. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyeliği ve Bașkan Vekilliği, Cumhuriyet Meclisi Bașkanlık Divanı üyeliği ve İdare Amirliği görevlerini yürüttü. 2013–2015 yılları arasında İçișleri Bakanı olarak görev yaptı. 2018-2021 yılları arasında Meclis Bașkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Yasin Yeni

1986’da Mağusa’da doğdu. Lise eğitimini Maltepe Askeri Lisesi’nde tamamladı. Lisans derecesini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme bölümünden aldı. 2019’da Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Anabilim Dalı’nda Kentleşme ve Risk Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. 2010-2017 arasında Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği yönetim kadrolarında görev aldı. 2018-2021 yılları arasında Maraş DER Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2013-2018 arasında Maraş Gençlik Spor Kulübü yönetim kurulunda görev aldı. Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alarak toplumsal gelişim çalışmalarına katıldı. 2010- 2020 arasında Anadolu Kalkınma Kooperatif Ltd.‘de yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu ve halen genel sekreterlik görevini sürdürüyor. Kamu personeli. İngilizce biliyor.

Erkut Şahali

1973’te doğdu. GMTMK ve Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Halkla İlișkiler Uzmanıdır. AB’nin Sosyo Kültürel Yapısı ve British Council bursuyla Manchester Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi aldı. ÜTK’da YK Üyeliği ve Genel Sekreterlik yaptı. ABD ve Fransa Dıșișleri Bakanlıklarının Uluslararası Liderlik Programlarında ‘Kamu Yönetiminde Șeffaflık, Hesap Verebilirlik, Yerel Yönetimler konularında temaslarda bulundu. Avrupa Konseyi’nin Kıbrıs-Avrupa Formu Genç Liderler programına katıldı. Bașbakanlıkta Özel Kalem Müdürlüğü ve Mağusa Belediyesi’nde çeșitli görevlerin yanında, Müdür Muavinliği de yaptı. CTP Gençlik Örgütü’nün 3. Genel Bașkanıdır. Üç dönem MYK’da bulundu, Mağusa İlçe Bașkanlığı yaptı. 2013 ve 2018’de Milletvekili seçildi. İki kez Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Meclis Grup Bașkan Vekilliği yaptı. İngilizce ve Fransızca biliyor. Bir çocuk babası. Evli.

Hamit Caner

1964’te Lefkoșa’da doğdu. ODTÜ Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, 1994’te Kimya Dalında yüksek lisansını, 2002’de ise doktorasını tamamladı. 2005’te Atatürk Öğretmen Akademisi’nde ikinci yüksek lisans derecesini elde etti. 2010’da Doçent Dr. unvanını kazandı. 2003’ten beri DAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği, Eğitim Fakültesi’nde 5 yıl dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Halen Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Bașkanlığı görevini sürdürüyor. Senato, Kayıt Komisyonu, Bilimsel Araștırma ve Yayın Etiği Yönetim Kurulu ve daha birçok akademik kurul üyesidir. ODTÜ Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. Halen, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı, DAÜ- SEN Genel Sekreterliği, Kıb-ODTÜ-Der Asbaşkanlığı görevlerini ve Mağusa Futbol Masterleri Yönetim Kurulu, MTG Spor Kulübü Disiplin Kurulu, CTP PM üyeliklerini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası. İyi derecede İngilizce biliyor.

Şifa Çolakoğlu

1972’de İngiltere’de doğdu. 1990’da Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden, 1994’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 1994-2013 arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Komitesi’nde 20 yıl, ÖYAK Yönetim Kurulu’nda 9 yıl yönetici olarak görev yaptı. Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun kurucu üyesidir. Kültür Dairesi Kültür-Sanat Danıșma Kurulu üyesidir. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Yönetim Kurulu Bașkanıdır. Yorgancıoğlu ve Kalyoncu hükümetleri döneminde Mağusa Kaymakamı, Erhürman Hükümeti döneminde Bașbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü olarak görev yaptı. İki çocuk annesi. İngilizce biliyor.

Behcet Öznacar

1968’de Limasol’un Kandu köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Canbulat Lisesi’nde tamamladı. 1990’da Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1996’da İșletme yüksek lisansı, 2014’te Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisinde Risk Yönetimi alanındaki tezi ile doktor, 2017’de ise doçent oldu. 2015’te kendi isteği ile kurmay subay rütbesinden emekli oldu ve doktor olarak üniversitede ders vermeye bașladı. Halen Eğitim Fakültesi’nde Temel Eğitim Bölüm Bașkanı, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Bașkanıdır. CTP-HP-DP-TDP Hükümeti döneminde Bașbakan Danıșmanlığı görevini yürüttü. Risk yönetimi, koas yönetimi, ulusal ve uluslararası güvenlik, stratejik planlama alanlarıında çalıșmalar yaptı. Bu alanlarda konferans bildirileri, makale ve kitapları var. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Ceyhun Ümiter

1975’te Mağusa’da doğdu. Lise öğrenimini Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2007 arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Polikliniği’nde Hastane İdare Amiri olarak görev yaptı. 2007’den beri Mağusa Devlet Hastanesi’nde Hastane İdare Amiri olarak görev yapıyor. 2007-2013 arasında MTG Spor Kulübünde Sağlık İșleri sorumluluğu, Genel Sekreterlik ve Asbașkanlık görevlerini sürdürdü. Sağlık İdarecileri Derneği kurucu üyesi oldu ve derneğin Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2010-2018 arasında KTAMS Yönetim Kurulu’nda Mağusa ve İskele bölge sorumlusu olarak görev yaptı. 2018-2019 arasında Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü yaptı. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Gaye Astan Çoban

1978’de Gazimağusa’da doğdu. DAÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2002’den beri Mağusa’da avukatlık yapıyor. “Bilișim Teknolojisi”, “Adli Tıp”, “Kadının İnsan Hakları ve Adli Yardım” bașlıklı eğitim semineri, İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunması konulu çalıștay ve seminerlere katıldı. 2013’ten beridir CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Yönetimi Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Mağusa Kadın Merkezi Derneği’nin (MAKAMER) kurucu üyesidir. MAKAMER tarafından hayata geçirilen “Șiddete maruz kalan kadınlar için hukuki danıșmanlık ve avukatlık hizmeti projesi”nde gönüllü avukat olarak görev alıyor. Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Kurucu üyesi ve Dernek Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk annesi. İyi derecede İngilizce biliyor.

Derviş Karaca

1977’de Mağusa’da doğdu. İlkokul 1. sınıfı Alasya İlkokulu’nda okuduktan sonra, ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2002’de Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılından beri Mağusa Gelir ve Vergi Dairesi’nde çalıșıyor. 2012-2013 yıllarında MTG’de yöneticilik yaptı. 2013 yılından bu yana Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde yönetici ve sporcu sorumlusu olarak görev yapıyor. Kamu-Sen’de, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mağusa Bölge Bașkanı olarak görev yapıyor.

Cihan Tunceli

1989’da Mağusa’da doğdu. Lise öğrenimini Namık Kemal Lisesi’nde tamamladıktan sonra DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim dalından fakülte birincisi olarak mezun oldu. Avusturya’da bulunan Universitat Mozarteum Orff Institut tarafından düzenlenen Orff eğitimi, yaratıcı drama ve beden perküsyonu üzerine uzmanlık aldı. Mağusa Belediyesi Halk Dansları topluluğunda aktif olarak müzisyenlik ve müzisyen eğitmenliği yapıp uluslararası temsillerde bulundu. Mağusa Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) kurucu yönetim kurulu üyesidir. Kuir Kıbrıs Derneği, Accept Cyprus ve Reddediyoruz Platformu gibi Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde sivil toplum örgütleri ile iș birlikleri gerçekleștirdi. Özel bir ilkokulda yaratıcı drama ve müzik öğretmenliği yaptı. Halen özel bir sanat merkezinde bireysel enstrüman dersleri veriyor ve profesyonel müzisyen olarak sahne alıyor.

Erkan Tekeli

1967’de Lefkoşa’da doğdu. 1990’da Türk Öğretmen Koleji’nden mezun oldu. 15 yıl ilkokul öğretmenliği, 7 yıl da ilkokul müdür muavinliği görevlerinde bulundu. 2013’te İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürlüğü görevi yaptı. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde Başbakan Tufan Erhürman’ın danışmanlığını yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

GİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ongun Talat

1983’te Lefkoșa’da doğdu. Türk Maarif Koleji’nin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimi sırasında DAÜ-KÖB Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Annan Planı sürecinde ‘Geleceğimizi Kurtarma Operasyonu’ çatısı altında gençlik hareketinin örgütlenmesinde aktif rol aldı. Uyușmazlıkların çözümü, çatıșmalı ülkelerde gençlik politikaları, yeniden yakınlașma ve barıș inșası konularında uluslararası eğitim ve seminerlere katıldı. Avrupalı Genç Sosyalistler ve Uluslararası Genç Sosyalistler Birliği Kongrelerinde CTP Gençlik Örgütü’nü temsil etti. Gençlik Örgütü Genel Bașkanlığı, Girne İlçe Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği dahil olmak üzere CTP’nin çeșitli kademelerinde görev yaptı. Avukatlık yapıyor. İpek Talat ile evli, Caner ve Mehmet Ali’nin babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fikri Toros

1962’de Lefkoșa’da doğdu. İngiltere’de Salford Üniversitesi`nde İșletme okudu. En köklü özel sektör kurulușlarından Toros Șirketler Grubu sahiplerindendir. Genç İșadamları Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ve Barıș Vakfı kurucuları arasındadır. SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu dâhil olmak üzere çok sayıda projede gönüllü olarak çalıștı. Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne katkı koymak için olușturulan iki toplumlu sivil inisiyatiflerde yer aldı. 2014’te Kıbrıs Türk Ticaret Odası Bașkanlığı’na seçilerek birçok sosyal ve ekonomik politikalara katkıda bulundu. Türkiye, İslam Ülkeleri ve Avrupa Birliği kurumları nezdinde iș dünyası ve toplum adına geniș ilișki ağı kurdu. Sosyal amaçlı projelerde destek konserleri verdi ve organize etti. 2018’de CTP Girne Milletvekili olarak seçildi. İki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Ceyhun Birinci

1961’de doğdu. İlkokulu Sedat Simavi İlkokulu’nda, Orta 1. Sınıfı Limasol 19 Mayıs Lisesi’nde, Orta 2, 3 ve Lise eğitimini Girne Anafartalar Lisesi’nde tamamladı. 1979‘da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1985 yılında tıp doktoru unvanını kazandı. 1986’da İç Hastalıkları asistanı olarak göreve başladı. 1990 yılında İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1990-1992 arasında askerlik görevinin ardından 1992-1994 yılları arasında GKK’de 2 yıl sözleşmeli doktor olarak çalıştı. 1995’te Girne Akçiçek Hastanesi’nde sözleşmeli İç Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başladı. 2018’de Başhekim olarak göreve devam etti ve 2021’de emekli oldu. 2000-2004 arasında Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulunda görev aldı. 2010-2014 yıllarında tabipler Birliği Onur Kurulu’nda görev yaptı. 2008’den beri Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti başkanlığını yürütüyor. Evli ve iki çocuk babası. İyi derece İngilizce biliyor.

Fazilet Özdenefe

1980’de doğdu. Chevening bursu ile gittiği İngiltere’deki Warwick Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2002’de avukatlık yapmaya bașladı. Annan Planı Referandumu öncesinde kurulan komitede yer aldı. CTP Parti Meclisi, MYK, Kadın Örgütü ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiș, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisi toplantılarında CTP’yi temsil etti. Avrupa Konseyi’nin düzenlediği iki toplumlu projelerde ve ABD’de gerçekleșen Avrupa bölge projesinde yer aldı. Cinsel suçlar, nefret suçları, kadınlar ve LGBT’lere karșı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla olușturulan uluslararası uzman ekiplerinde yer aldı. 2013 ve 2018’de Girne Milletvekili olarak seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde çeșitli komitelerde yer alıyor ve Grup Bașkan vekilliği görevini sürdürüyor. Bir çocuk annesi. İngilizce biliyor.

Salih Sarpten

1970’te Limasol’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Fizik Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Temsilcisi olarak ÜTK’da yer aldı. Lapta Yavuzlar Lisesi’nde 15 yıl Fizik Öğretmeni görevinde bulundu. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenme Sekreterliği görevlerinde bulundu. Eğitimde Program Geliștirme ve Öğretim alanında yüksek lisans, Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Finansmanı anabilim dalında doktora çalıșmalarının yanı sıra Kıbrıs Eğitim Araștırmaları Birliği, Bașkanlık görevini sürdürmektedir. 2008 yılından itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurul Üyeliği, 2018-2019 arasında ise Talim ve Terbiye Kurulu Bașkanlığı görevlerinde bulundu. 2020’de yayımlanan “Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi, Șura Kararları ve Eğitim Politikaları” adlı kitabı, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında çok sayıda araștırma ve makalesi bulunuyor.

Pembe Ardıç

1992’de Lefkoșa’da doğdu. Lisans eğitimini Psikoloji Bölümü ve Pedagojik formasyon alanında tamamladıktan sonra yüksek lisansını İngiltere’de Klinik Psikoloji Uygulamaları üzerine yaptı. Çalıșma hayatının ilk döneminde Kayıp Șahıslar Komitesi’nde Psikolog olarak görev yaptı. 2017 yılından beridir kendi kliniğinde Yetișkin ve Ergen Psikoterapisti olarak çalıșıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi Gençlik Örgütü’nde iki dönem ilçe bașkanlığı yaptı. Gençlik Örgütü içinde farklı görevlerde bulundu ve çeșitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü görevler aldı. Evli. İyi derece İngilizce biliyor.

Alpay Çelebi

1962’de Baf’ın Aydoğan köyünde doğdu. Hacettepe Üniversitesi İșletme Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Tan Ltd. (Bixi Cola) șirketinde satıș müdürü muavini olarak çalıștı. 1990’dan sonra Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’nde çeșitli kademelerde bulunup vergi incelemeleri görevini üstlendi. Gelir ve Vergi Dairesi Müdür Muavinliği’ne kadar yükseldi. Muhasebe Meslek Yasası’nın olușumunda, Șirketler Yasası’nın ve diğer vergi yasalarının Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlaștırılmasında Avrupa Birliği, IMF ve Dünya Bankası uzmanlarıyla çalıșmalara katıldı. Ticaret Dairesi Müdürlüğü ve Cypruvex Ltd. Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. CTP Dikmen Ocak Örgütü yönetimi üyeliği ve Parti Meclisi üyeliği yapıyor. Evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Yunanca biliyor.

Mahmut Kanber

1970’te Malatya’da doğdu. 1988’de İstanbul’da meslek okulundan mezun oldu. 1993’te Girne’de saç ve güzellik hizmetleri alanında kurduğu aile ișletmesinin yanı sıra turizm alanında da sahibi olduğu butik otel ile hizmet veriyor. 2000’den günümüze K.T. Kuaförler Birliği’nde çeșitli görevlerde bulundu ve son üç dönemdir birliğin bașkanlığını yapmaktadır. 2012’de KTEZO Yardımlașma ve Teminat Kooperatifi’nin Kurucu Üyesi olarak görev aldı; 2016’ya kadar da kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yaptı. Aynı tarihlerde Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın çeșitli kademelerinde görev aldı. 2008-2014 arasında Asbașkanlık görevini üstlendi. Halen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın Bașkanlık görevini yürütüyor. Evli ve iki çocuk babası.

Özge Tahiroğlu

1978’de Lefkoșa’da doğdu. Lise öğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için gittiği Almanya’da Heidelberg Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Alman Dili Eğitimi Bölümleri’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Almanya’da özel sektörde deneyim kazandıktan sonra 2007’de adaya dönerek AB Koordinasyon Merkezi’nde görev aldı. 2008’den bu yana TMK’da Almanca öğretmeni olarak görev yapıyor. 2007- 2008 arasında CTP Girne İYK üyeliği, 2014-2019 arasında ÖYAK YK üyeliği yaptı. Halen KTOEÖS denetleme kurulu bașkanlığı ve Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Goethe Enstitüsü bünyesinde çeșitli eğitim çalıșmaları ve kültür projelerinde görev alıyor.

Niyal Öztürk

1976’da Lefkoșa’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlișkiler Bölümü’nü ve Salford Üniversitesi’nde Pazarlama konusunda yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 1998’de, Sabancı Grubu’nda bașladı; Pilsa Elektronik ve Teknosa’da Ürün Müdürü olarak görev yaptı. 2006’da Kıbrıs’a dönerek, ICY Su’da Genel Müdür olarak çalıștı. 2008-2010 arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıștı. 2010-2019 arasında, Avrupa Birliği ekonomik kalkınma programlarında Lefkoșa Surlariçi Kalkınma stratejisini geliștirdi, odalara ve girișimcilere eğitim ve danıșmanlık verdi. Karpaz’da zeytin ve üzüm, Lefke’de bölgesel turizm kümelenmesi konusunda Kıdemli Uzman olarak çalıștı. Halen, Kredo Danıșmanlık’ta İș Geliștirme ve Yönetim Danıșmanlığı’ndan Sorumlu Ortak olarak çalıșıyor. 2019’dan beri Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri Derneği Bașkanı’dır ve profesyonel olarak müzikle ilgileniyor.

Mustafa İlgen

1990’da Lefkoșa’da doğdu. 2015’te beri İlgen Hukuk Bürosu’nda çalıșıyor. 2008’de Kıbrıslı Gençlik Platformu Southampton bölge örgütü kuruculuğu ve temsilciliği görevlerini üstlendi. 2008’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleșen “Yüksek Öğrenimde Vizyon Yenileme Çalıștayı” komitelerine Kıbrıslı Gençlik Platformu temsilcisi olarak katıldı. 2008’de Kıbrıslı Gençlik Platformu Sunderland-Newcastle bölge örgütü kuruculuğu ve temsilciliği görevlerini üstlendi. BBC dahil birçok medya kurulușunda geniș yer bulan, 2008’de gerçekleșen “Karpaz Eșeklerinin öldürülmesi” olayını protesto etmek için sosyal medya üzerinden iki toplumlu eylem örgütledi. 2010-2014 arasında Girne Liman Rotaract Kulübü’nde üyelik, saymanlık ve asbașkanlık gibi görevlerde bulundu.

İSKELE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Fide Kürşat

1981’de Mağusa’da doğdu. Mağusa Türk Maarif Koleji mezunudur. DAÜ İletișim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 2005’te DAÜ İletișim Fakültesi’nde İnternet ve Kamusal Alan üzerine tezini tamamlayıp Yüksek Lisans derecesinden mezun oldu. Üniversite yıllarında öğrenci Temsilciler Kurulu’nda yer aldı. 2002-2004 arasında DAÜ İletișim Fakültesi’nde Araștırma Görevlisi olarak çalıștı. 2006- 2007 arasında Tarım Bakanlığı Basın Danıșmanlığı görevini yürüttü. 2017’de Anadolu Üniversitesi Tarım Önlisans ve 2021 ‘de Adalet Önlisans programlarından mezun oldu. 2007 yılından itibaren Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nda Pazarlama Bölüm Sorumluluğu, Mali ve İdari Șube Amirliği görevlerini yürüttü. 2015-2016 ile 2018-2019 arasında SÜTEK Genel Müdürlüğü yaptı. CTP Gençlik Örgütü’nde İskele İlçe Bașkanlığı dahil birçok kademede görev aldı. CTP Parti Meclisi ve Kadın Örgütü MYK’sındaki görevlerine devam ediyor.

Biray Hamzaoğluları

1962’de Erenköy’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Lefkoșa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra ailesine ait otobüs ișletmesinde çalıșmaya bașladı. Erenköy Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Bașkanı, Erenköy İlkokulu Okul Aile Birliği Bașkanı ve Çiftçiler Birliği’nde Asbașkan ve Basın Sorumlusu olarak görev yaptı. 2007-2012 arasında Erenköy Lisesi’nde Okul Aile Birliği Bașkanlığı görevinde bulundu. 2010’da CTP’den Belediye Bașkan Adayı oldu. Kamu Araçları ve İșletmeciler Birliği’nde bașkanlık yaptı. 2013’te CTP İskele milletvekili olarak seçildi. Halen Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillidir. Divan katipliği de dahil olmak üzere birçok komitede görev alıyor. Evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce ve Yunanca biliyor.

Suphi Coşkun

1970’te Muș’ta doğdu. 1976’da ailesi ile birlikte Kıbrıs’a göç ederek Dipkarpaz’a yerlești. Uzun yıllar ticaretle uğraștıktan sonra, sırası ile Dipkarpaz Spor Kulübü Asbașkanlığı ve Dipkarpaz Okula Aile Birliği Bașkanlığı yaptı. 2010 yerel seçimlerinde CTP’den Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi seçildi ve Belediye’de Asbașkanlık görevini yürüttü. 2014 Yerel Seçimlerinde Dipkarpaz Belediye Bașkanı seçildi ve iki dönemdir aynı görevi yürütüyor. Evli ve dört çocuk babası. İyi derecede Yunanca biliyor.

Fikret Civisilli

1965’te Larnaka’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini İskele Bekir Pașa Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1991- 1992 öğretim yılında Mağusa Türk Maarif Koleji’nde matematik öğretmenliği görevinden sonra Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde çalışmaya bașladı. Halen burada Bilișim Teknolojileri Atölye Șefi olarak görev yapıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yürüttüğü birçok mesleki eğitim projesinde görev aldı. 2011’den beri KTOEÖS yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor. Mormenekșe Enginarcılar Birliği’nde 10 yıl üst düzey yönetici olarak görev aldı. Oğlu ile birlikte Civisilli Gıda’yı kurdu. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Yalçın Kömürcügil

1970’te Kilitkaya köyünde doğdu. İlköğrenimini Kilitkaya İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve Lise eğitimini Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1990-1992 arasında askerlik görevini yaptı. Askerden terhis olduktan hemen sonra 1992’de Kooperatif Harup Fabrikası’nda geçici ișçi statüsünde memur olarak çalıșmaya bașladı. 1995’te sözleșmeli memur, 2004’te kadrolu memur statüsüne alındı. 2008’den beri Bölüm Șefi olarak görevine devam ediyor. Altı yıldır KOOP-SEN Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası.

GÜZELYURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Armağan Candan

1975’te Girne’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Güzelyurt’ta tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlișkiler Bölümü’nden mezun oldu. ÜTK Bașkanlığı yaptı. İngiltere’de Middlesex Üniversitesi’nde Uluslararası İlișkiler masteri yaptı. Stajını Brüksel’de AB Komisyonu’nda yaptıktan sonra İstanbul’daki İktisadi Kalkınma Vakfı’nda AB Uzmanı olarak, ayrıca Almanya’da özel sektörde çalıștı. 2006 yılında Kıbrıs’a dönerek Talat döneminde Cumhurbașkanlığı’nda AB Danıșmanlığı, ardından da Gönyeli Belediyesi’nde Dıș İlișkiler ve AB Proje Koordinatörlüğü yaptı. 2013 ve 2018 Genel Seçimleri’nde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Güzelyurt Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde çeșitli Komite üyelikleri ile AB’ye Uyum Komitesi Bașkanlığı yaptı. Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Parlamentosu’nda temsil etti. Ocak 2021’de Cumhuriyet Meclisi Bașkan Yardımcısı seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi. İngilizce biliyor.

Mehmet Bozer

1967’de Baf’ta doğdu. 1986’da Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. 1990’da ODTÜ’de lisans, 1992’de DAÜ’den yüksek lisans, 2004’te ise DAÜ’de doktorasını tamamladı. 2004-2008 arasında DAÜ’de öğretim üyeliği, 2008-2009 arasında Akademik İşler Koordinatörlüğü yaptı. 2008-2009 arasında Üniversite Senatosu/Üniversite Yönetim Kurulu Sekreteri oldu. 2013-2015 arasında Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı. Fakülte Kurulu Üyeliği, Bölüm Kurulu Üyeliği, Sınav Komisyonu Üyeliği, Fakülte Tanıtım Komisyonu Temsilcisi görevlerini yaptı. 2012’den günümüze Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığını, 2016’dan beri ise Fakülte Proje Değerlendirme Grubu Başkanlığını sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor.

Aslı Murat

1985’te Tekirdağ’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenim hayatı boyunca, Kıbrıslı Gençlik Platformu’nda yöneticilik ve aktivistlik yaptı. 2009-2011 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İnsan Hakları Hukuku” Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011’de Kıbrıs’a dönüș yaparak Güzelyurt’taki ofisinde avukatlık yapmaya bașladı. Feminist Atölye ve pek çok kadın örgütünün biraraya geldiği Toplumsal Cinsiyet Eșitliği Platformu’nda aktivist olarak görev aldı. İnsan hakları ve barıș mücadeleleri içerisinde hâlâ faaliyet gösteriyor. Çeșitli zamanlarda Gaile Dergisi’nde ve haftalık olarak Yenidüzen Gazetesi’nde makaleleri yayınlanıyor. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konsey Üyeliği ve İnsan Hakları Komitesi Bașkanlığı’nı yürütüyor.

LEFKE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Salahi Şahiner

1980’de Lefkoşa’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldu. ODTÜ Öğrenci Temsilciliği Konseyi Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. İstanbul’da çeşitli yazılım firmalarında yazılım mühendisi olarak çalıştı. Ülkeye döndükten sonraDoğancı’da narenciyeüretimindeçalıştı,NarenciyeÜreticiler Birliği’nde Yönetim kurulu üyeliği yaptı. CTP’de farklı kademelerde görev yaptı. 2018 Erken Genel Seçimleri’nde, Lefke Bölgesi’nden Milletvekili seçildi. Sayıştay Komitesi Başkanlığı yanında Ekonomi, Maliye, Plan ve Bütçe Komitesi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi başta olmak üzere, AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek üzere oluşturulan geçici komite, Araştırma Komiteleri (Kıb-T ek ihaleleri, Sel Felaketi) ve Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları düzenleyen Yasa Önerisinin görüşmek üzere oluşturulan geçici komitelerde görev aldı.

Tuncay Sarıyer

1967’de Limasol’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kurtuluș Lisesi’nde 1985 yılında tamamladı. 1988-1993 arasında CTP Güzelyurt İlçesi’nde görev yaptı. 1994’ten günümüze kadar CTP Lefke İlçesi’nde 27 yıldır yöneticilik yapıyor. 1988’den günümüze kadar (32 yıl) Lefke’de kendi iși olan hırdavatçılık yapıyor. Baf Ülkü Yurdu, Gaziveren ve Denizli takımlarında futbol oynadı. 2002’den beri Denizli Futbol takımında Teknik Direktör olarak görev alıyor. 2006’da CTP Lefke Belediye Meclisi Üyeliği’ne seçildi. Evli ve bir çocuk babası.

