Cumhurbaşkanı Tatar Rus medyasına konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin bazı ülkelerde yeni ticaret temsilcilikleri açmak için girişimlerde ve görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları nedeniyle New York’ta bulunduğu sırada Sputnik’e açıklama yapan Tatar, “Dost ülkelerle, ticari potansiyele sahip ve büyük umut vaat eden bağlarımızı geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rusya da onlardan biri” ifadesini kullandı.

Rusya’yla ilişkilere büyük değer verdiklerini kaydeden Tatar, bunun büyük ölçüde Rusya-Türkiye yakın ilişkilerinin sonucu olduğunu belirterek, “Türkiye üzerinden bağlantılarımız var. Rusya ile ticaretimiz var. Buna ticari ve tarım ürünlerimizin tedariki de dahil. Türk şirketleri üzerinden ticaretimiz var. Bana göre ticareti kesinlikle genişletmeliyiz” dedi.

KKTC’nin 27 ülkede temsilciliği olduğunu, yeni ofisler açılması için de görüşmeler yapıldığını kaydeden Tatar, bu amaçla yeni diplomatlar yetiştirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na yeni istihdamlar yapıldığını da belirtti.

Tatar, “Yeni diplomatlar yetiştiriyoruz, çünkü olabildiğince fazla ülkede ofisimiz olmasını istiyoruz” dedi.

"Umarım Moskova’yla doğrudan uçak seferleri başlar"

Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a Türkiye üzerinden uçak trafiğinin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Tatar, “Rusların Moskova’dan havalimanımıza doğrudan seferler düzenlemeyi kabul edeceğini umuyorum” ifadesini kullandı.

Adını vermediği iki Rus havayolu şirketinden başvuru aldıklarını söyleyen Tatar, “Bu şirketler veya diğerleri, doğrudan sefer isteyebilir. Buna onay vermeye hazırım, çünkü bu tüm tarafların çıkarına olacak” diye kaydetti.

Rusya ve Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan seferlerin açılmasıyla ilgili görüşmelerin geçen yıldan beri devam ettiğini, lakin henüz hiçbir somut adımın atılmadığını belirten Tatar, ülkede en az 50 bin Rusya vatandaşının yaşadığına ve Rusya’yı ziyaret etmek isteyen Kıbrıslı Türk sayısının çok olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Rusya’nın açacağı konsolosluk

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rus medyasına konuşmasında, yıl sonuna kadar Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşündüğü de hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuya yönelik "Bildiğiniz gibi Rus hükümeti Kuzey Kıbrıs'ta bir konsolosluk açmayı düşünüyor çünkü burada çok sayıda Rus var. Umarım gerçekleşir" dedi.

Tatar, konsolosluğun açılması konusunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sırasında kararlaştırıldığını belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan bize bu konuyu Putin ile görüştüğünü ve Putin'in, kendisine, Kuzey Kıbrıs'ta bir misyon açılması için 'yetkilendirme yaptığı' bilgisini verdiğini söyledi. Bu ileriye doğru atılmış bir adımdır" dedi.

İki devletli çözüm

Kıbrıs’ta bulunacak çözüm için müzakerelerin iki eşit devlet zemininde yapılabileceğini tekrarlayan Tatar, “Egemen eşitliğimiz tanınmalı. Kıbrıs’ta çözüm bulmanın başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in federasyon modelinde ısrar ettiğini kaydeden Tatar, bu ısrar sürdükçe, Hristodulis’le ancak enerji, doğal kaynaklar, su, göç gibi iki tarafı ilgilendiren konularda konuşabileceğini söyledi.

İki devletli çözüm modelinin adil, sürdürülebilir ve pratik olduğunu vurgulayan Tatar, “çünkü 60 yıldır onların da bizim de ayrı devletlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Tatar, Rumlarla eşitlik temelinde doğal kaynakların paylaşımını konuşabileceklerini, Türkiye’den gelen suyu paylaşabileceklerini ifade ederek, böyle bir çözümün büyük bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir çözümden Kıbrıslı Türkler, Rumlar, Türkiye ve Yunanistan, dolayısıyla tüm bölge fayda sağlar. Biz insan hakları şampiyonluğu, barış ve evrensel değerler şampiyonluğu yapanlardan saygı bekliyoruz. Söz konusu Kıbrıs Türkü olunca bütün değerleri unutuyorlar. Bizim olimpiyat şampiyonu olabilecek sporcularımız var ama ambargolar nedeniyle yarışmalara katılamıyorlar. Rumların propagandası nedeniyle yarış dışı kalıyoruz. Sportif, kültürel, tüm aktivitelerden dışlanıyoruz. Çünkü oraya Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı altında gitmiyoruz”.

Rum yönetiminin sürekli “haklarınızdan vazgeçin, bize katılın, biz size sahip çıkarız” propagandası yaptığını aktaran Tatar, bunu asla kabul etmeyeceklerinin de altını çizdi. Tatar, “bu bizim için intihar olur” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin egemenliği tanınmalıdır” diyen Tatar, bu haklı tezi dünyaya anlatmak için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.