Cumhurbaşkanı Tatar Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Almanya ziyaretinin ikinci gününde Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk olarak KKTC standını ziyaret ederek burada otel ve turizm acenteleriyle görüştü.

Burada BRT başta olmak üzere Türkiye ve yabancı basın organları ile mülakat gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri aktardı.

KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan stantlarını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada üst düzey turizm yetkilileri ile bir araya geldi.

Nuri Ersoy'la görüşme

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs standındaki toplantı salonunda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’la da bir araya gelerek bir süre görüştü.

Görüşmede Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Berlin Temsilcisi Beniz Uluer Kaymak da hazır bulundu.

Bakan Ersoy ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Tatar, Türkiye Turizm Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu ay ilk olarak İngiltere daha sonra da Almanya ve Türkiye’de KKTC’nin tanıtım amaçlı reklamının yapılacağını ifade etti

Başta İngiltere olmak üzere devam uçuşlarının yakın zamanda başlayacağını, bu yönde yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Tatar, bunun gerçekleşmesiyle birlikte yolcuların uçak değiştirmeden ülkeye gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Siyasi irade bunun arkasında, Anavatan Türkiye ile birlikte turizm konusunda da tam bir uyum içinde çalışıyoruz, bu uyum ülkeye gelen turist sayısının da artmasına katkı sağlıyor” dedi.

Ülke turizminin çok başarılı bir dönem geçirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı'nda birtakım çalışmaların tamamlanmasının ardından yolcuların daha kolay ülkeyi ziyaret edebileceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz tarihinde hizmete açılan Ercan Havaalanı'na büyük gövdeli uçakların iniş yapabilmesinin turizmi olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Turizm konusunda yeni yatırım ve projeler gündemde olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.

Ataoğlu: “Otellerdeki doluluk oranını yüksek”

Öte yandan BRT’te değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülkedeki yatak sayısını arttırmak için çalışacaklarını kaydederek otellerdeki doluluk oranını yüksek olduğunu ifade etti.

Daha fazla turist ağırlamak için projeler de yürüttüklerini aktaran Bakan Ataoğlu, alternatif turizm modellerinin de ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

UBP Milletvekili Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da nisan ayında KKTC’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Turizmi Fuarı'nın önemine değinerek söz konusu fuara 50 farklı ülkeden katılımcının ilgi göstereceğini belirtti.