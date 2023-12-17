İstanbul’da sürpriz zirve

TC ve KKTC İstanbul’da sürpriz bir zirve gerçekleştirdi. Zirveye Cumhurbaşkanları yanında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Üstel de katıldı.

Görüşmenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina’ya geçtiğimiz günkü Atina ziyareti ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için özel bir temsilci atama kararının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Görüşme önceden kamuoyuna açıklanmazken, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ilk detayları kamuoyu ile paylaştı.