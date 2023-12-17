İstanbul’da sürpriz zirve

ads ads ads ads
17/12/2023

ads
İstanbul’da sürpriz zirve


TC ve KKTC İstanbul’da sürpriz bir zirve gerçekleştirdi. Zirveye Cumhurbaşkanları yanında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Üstel de katıldı.

Görüşmenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina’ya geçtiğimiz günkü Atina ziyareti ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için özel bir temsilci atama kararının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Görüşme önceden kamuoyuna açıklanmazken, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ilk detayları kamuoyu ile paylaştı.

17/12/2023 19:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: erdoğan, üstel, tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.