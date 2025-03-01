Daire sahipleri hem sterlin istiyor hem de zam yapıyor

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC genelinde apartman dairelerinin kiralama bedelleri geçen yıl içinde ortalama yüzde 22 oranında arttı. Kiralık konut piyasasında Türk Lirası cinsinden kiralanan yer bulmak artık imkânsız hale gelirken, sterlin bazındaki kiralar dahi, hız kesmeden yükseliyor. 2024 yılında kiralar döviz kurlarının Türk Lirası karşısındaki artışından bağımsız olarak da ciddi oranlarda zamlandı.

Sektör verilerine göre, kiralık apartman dairelerinin ortalama kiralama bedeli, “metrekare başına 6.97 sterline” çıktı. 2024 sonu Sterlin/TL kuruna göre dairelerin 1 metrekarelik kiralama bedeli 310 TL civarında.

“Reidin Data Analytics” işbirliği ile oluşturulan “101evler Emlak Endeksi 2024 4’ncü Çeyrek” verilerine göre, sterlin cinsinden apartman dairesi kira değerleri 3 yıl içinde yüzde 135 oranında arttı. Aralık 2021’de dairelerin metrekare kiralama fiyatı 2.97 sterlin olarak saptanmıştı.

Emlak endeksi verileri, apartman daireleri kira ortalamalarında Girne bölgesinin pahalılık lideri olduğunu gösteriyor. Endekse göre, Girne bölgesi genelinde kiralık apartman dairesi fiyatları 2024’ün son 3 ayında yüzde 3.28 oranında, son 1 yılda yüzde 20.49 oranında, son 3 yılda ise yüzde 127.85 yükseliş gösterdi.

Girne bölgesinde kiralık apartman dairelerinin ortalama metrekare fiyatı 8.56 sterline (Aralık 2024 sonuna göre 382 TL) çıkarken, Girne’de 75 metrekarelik bir dairenin ortalama aylık kirası ise 642 sterline (yaklaşık 28 bin 600 TL) ulaştı.

Lefkoşa’da 2024 yılı içinde konut fiyatlarında görülen artışın, kira fiyatlarına da yansıdığı saptandı. Emlak endeksi verilerine göre, Lefkoşa’daki kiralar 2024 yılı içinde yüzde 24’ü aşan oranda zam gördü. Sterlin cinsinden yapılan bu zamlar sonrasında bölgede ortalama metrekare kiralama bedeli 5.58 sterline (249 TL) kadar yükseldi.

Gazimağusa’da kiralar yıllık sürede yüzde 19.04 oranında artarken, 1 metrekare dairenin kirası 5.52 sterlin (246 TL) oldu. Mağusa, yüzde 138 oranıyla son 3 yılda kiralara en çok zam yapılan ilçe özelliğine de sahip. Endekste, hızla gelişen İskele yanında, Güzelyurt ve Lefke ilçeleri için de değerlendirme yapılmadı.

Açıklanan bu veriler Lefkoşa ve Mağusa’da 75 metrekarelik bir dairenin ortalama aylık kira bedelinin 413 sterlin (yaklaşık 18 bin 350 TL) civarında olduğuna da işaret ediyor.