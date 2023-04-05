DAÜ fizik bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Övgün’den ABD’de önemli temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ali Övgün, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Indiana Eyaleti’nde yer alan Indiana University Bloomington’un Fizik Bölümü tarafından düzenlenen çalıştaya davetli konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen IUCSS Lorentz İhlalinin Kütleçekimsel Yönleri Çalıştayı (https://iucss.sitehost.iu.edu/lvgr23/) Albert Einstein’ın 144’üncü doğum gününde, çevrim içi olarak düzenlendi.

Lorentz ihlalinin kütleçekimsel yönlerine odaklanan çalıştayda özellikle pertürbatif Lorentz ve difeomorfizm kırılması konuları tartışıldı. Alanla ilgili özle konuların gözden geçirilip tartışıldığı çalıştayda, özellikle kozmonoloji ve genel relativitedeki potansiyel araştırma alanları da derinlemesine irdelendi.

Kütleçekiminin etkilerini inceleyen ve bu konuda çok sayıda yayınları bulunan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün de çalıştayda oturum başkanı ve davetli konuşmacı olarak “Lorentz-Simetri Kırma Teorilerindeki Kara Delikleri Tespit Edebilir miyiz?” adlı konuşmasıyla DAÜ’yü başarıyla temsil etti.

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05/04/2023 14:43