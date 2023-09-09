DAÜ’nün TOLES Başarısı

Adayların Hukuk İngilizcesi becerilerini ölçen ve tüm dünyada geçerliliği olan Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı (TOLES) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ile DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliği ile verilen TOLES eğitimini başarıyla tamamlayarak sınava katılan adaylar yüksek puanlar elde ederek TOLES Belgesi almaya hak kazandı.

100 üzerinden hesaplanan sınavda en yüksek sonuçları 90 puan ile Berk Suphi Baltacı, 88 puan ile Kayrahan Hekimoğlu, 86 puan ile Besime Sekuçoğlu ve Asya Akmansoy, 85 puan ile Berk Çetinbaş ve 84 puan ile Furkan Ediç elde etti. Adayların geneli 61-80 puan aralığında not alarak TOLES Belgesi’ni edinmeye hak kazanırken, sadece bir aday 41 puan altında kalarak geçersiz not aldı.

TOLES Kursları İçin DAÜ-SEM’e Başvurulabiliyor

TOLES Sınavı; adaylara gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında iş olanakları sunuyor. Sınava Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar giriyor. Sınava hazırlık kursu koordinatörlüğünü yürüten Peril S. Emiroğluları TOLES sınavının yılda beş kez yapılmakta olduğunu belirterek, ilgilenen adayların güncel sınav tarihlerine www.toleslegal.com web sitesinden ulaşabileceklerini aktardı. TOLES sınavı kayıtları DAÜ-SEM üzerinden yapılıyor. Detaylı bilgi için [email protected] adresine mail yoluyla ulaşılabiliyor.