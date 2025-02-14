Deplasmanda 4 gollü hezimet: Galatasaray turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaştı.

AFAS Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. AZ Alkmaar'ın gollerini Mijnans, Parrot, Clasie ve Wolfe attı. Galatasaray'da Sallai ağları havalandırdı.

Bu maçın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü RAMS Park'ta 20.45'te oynanacak.

İLK 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduru, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Berkan Kutlu, Sara, Jelert, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Morata

AZ ALKMAAR 4-1 GALATASARAY

1' Dries Mertens'in vuruşuyla maç başladı.

11' Poku'ya faul yapan Kaan Ayhan sarı kart gördü.

13' Ceza sahası çizgisinin önünden kullanılan serbest vuruşta Mijnans, AZ Alkmaar'ı öne geçirdi.

19' AZ Alkmaar ikinci gole yaklaştı. Muslera'yı çalımlayan Poku'nun boş kaleye şutunu Abdülkerim Bardakcı son anda kornere çeldi.

20' Sallai'nin savunma arkasına attığı pası Morata kontrol etti ve içeri çevirdi. Barış Alper Yılmaz'ın şutu savunmadan döndü, Sallai dönen topa çok sert vurdu ve skoru eşitledi.

27' Galatasaray Mertens ile ikinci gole yaklaştı. Belçikalı oyuncunun vuruşu savunmadan sekti ve korner oldu.

35' Abdülkerim Bardakcı yine son anda araya girdi ve AZ Alkmaar'ın golünü engelledi.

36' Barış Alper Yılmaz'ın Maikuma'ya ceza sahası içinde yaptığı faulün ardından AZ Alkmaar penaltı kazandı. Parrot penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

43' Parrot'a faul yapan Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

49' Barış Alper Yılmaz'a faul yapan Wolfe sarı kart gördü.

51' Galatasaray'da Kaan Ayhan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi.

56' Galatasaray'da Mertens'in yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

57' AZ Alkmaar, Clasie ile farkı 2'ye çıkardı.

58' Alvaro Morata itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

66' AZ Alkmaar, Wolfe ile farkı 3'e çıkardı.

71' Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Jelert'in yerine Metehan ve Yusuf Demir oyuna girdi.

75' Yusuf Demir'e faul yapan Clasie sarı kart gördü.

Maçın sonuna 3 dakika ilave edildi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısına genç bir yedek kulübesiyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, 31 yaşındaki orta saha Kerem Demirbay, 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı, 21 yaşındaki orta saha Yusuf Demir, 20 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz, 18 yaşındaki orta saha Efe Akman ile sol bek Kadir Subaşı, 17 yaşındaki sol kanat Berat Luş, 16 yaşındaki orta saha Furkan Koçak ile santrfor Çağrı Hakan Balta görev bekledi.

Kritik müsabakada Galatasaray yedek kulübesinin yaş ortalaması 21,2 oldu.

- Yedek kulübesinde altyapıdan 7 futbolcu

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında altyapıdan 7 futbolcuyu kadroya dahil etti.

Buruk, yedek kulübesinde kulübün altyapısından yetişen kaleci Jankat Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı'yı aldı.