Derbiden sonra hakem odasına giden Mourinho ne söylediğini açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları derbinin ardından hakem Slavko Vincic ve ekibiyle ne konuştuğunu açıkladı.
YAYIN TARİHİ:
25/02/2025
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbi galibiyeti almadan da şampiyonluğun mümkün olduğunu söyledi.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Sloven hakem Slavko Vincic'in performansından övgüyle söz etti.
Hakemin çok iyi bir maç çıkardığını dile getiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim. Duygu ve çekişme anlamında çok çok iyi bir maç oldu."
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