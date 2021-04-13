Devletin zirvesinde Covid-19 paniği

Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhamertsiz’in, dün sabah saatlerinde yaptırdığı PCR Testi pozitif çıktı.

Covid-19’a yakalanan Merhametsiz’in, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’de temaslarda bulunan ekibin içinde olduğu biliniyor.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugün birinci derece temaslı olarak evinde izole oldu ve test sonucunu bekliyor. Çavuşoğlu UBP Genel Sekreterlik seçiminde salondaydı Cumartesi günü yapılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterlik seçimi nedeniyle Çavuşoğlu’nun çok sayıda partili ile temas etmesi kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu. Korku bununla da bitmedi.

Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhamertsiz’in dün sabah saatlerinde testini yaptırmadan önce Tarım Bakanlığı’nda ardından da eski görev yeri olan Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çok sayıda üst düzey müdür ile toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Hem Tarım Bakanlığı hem Eğitim Bakanlığı müdürleri şu anda evlerinde izole ve bu akşam saatlerinde çıkacak test sonuçlarını bekliyor. Merhametsiz’in hastalığı Türkiye’de bulaşma ihtimali, Bakan Nazım Çavuşoğlu ile teması ve Çavuşoğlu’nun diğer kabine üyeleri ilke teması devletin zirvesinde ciddi bir endişeyi beraberinde getirdi.

Bu habere tepkiniz:



13/04/2021 15:56