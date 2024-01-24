Yunan MEGA TV’de başlayan 'Famagusta' adlı dizi Türkiye’de tepki topluyor

Türkiye Basını, Yunan Mega TV'de başlayan ve Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik iftiralar içeren 'Famagusta” adlı diziyi gündemine aldı.

Yunanistan'da yayın yapan Mega TV adlı televizyon kanalında “Famagusta” adlı 24 bölümlük bir dizi gösterime girdi.

Haber Global’in haberine göre, KKTC'nin sonradan Gazimağusa adını alan eski Mağusa kasabasının Rumca adı olan “Famagusta” adlı dizide Türk askerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik iftiralar yer alıyor.

Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden iyileştiği bir dönemde vizyona giren diziye tepkiler var.



Dizinin, Rumlar tarafından “işgal” olarak nitelenen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için hazırlanan bir propaganda çalışması olduğu belirtiliyor.

Tarihin tek taraflı bir şekilde çarpıtılarak anlatıldığı dizide Türk askerinin sivil halka ateş açtığı iftirası atılıyor.



Senaryoya göre, Türklerin “işgal ettiği” Mağusa'da ailesini kaybeden üç aylık bir bebek 50 yıl sonra döndüğü Kıbrıs'ta geçmişiyle yüzleşiyor. Türkiye'ye yönelik ağır iftiraların yer aldığı dizide Rum silahlı çetelerinin Türklere yönelik katliamlarına ise hiç yer verilmiyor.