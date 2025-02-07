Dr. Bölükbaşı: “Asil Nadir’in hayati tehlikesi devam ediyor”
Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
YAYIN TARİHİ:
07/02/2025
Türk Ajans Kıbrıs
Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, iş insanı Asil Nadir’in hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
Başhekim Dr. Bölükbaşı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, Kolan British Hastanesi’nde yatan Asil Nadir’in tedavisinin devam ettiğini, durumunun kritik olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.
YAYIN TARİHİ: