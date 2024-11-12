Dünya Markası Caretta Pool Havuzları Şimdi Pools Plus’ta

Akıllı ve sağlıklı havuz sistemleri sunan Pools Plus distribütörlüğünde Kıbrıs’ta satışa sunulacak olan Caretta Pool, gerek yer altı, gerekse yer üstü camlı modelleriyle inşaat işlerini ortadan kaldırıyor.

Distribütörlük anlaşması sonrası açıklamalarda bulunan Caretta Pool Genel Müdürü Celal Kırgıl, dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ettikleri Caretta Pool hazır havuz sisteminin KKTC’de de bulunmasından gurur duyduklarını belirterek, “Markamızın Kıbrıs’ın önde gelen havuz firmalarından biri olan Pools Plus’ta satılacak olmasından çok memnunuz” dedi.

Havuz İnşaatı Derdi Ortadan Kalkıyor!

Pools Plus Direktörü Cem Kar ise, bir dünya markası olan Caretta Pool’un lüks, yenilikçi ve modern tasarımlarının KKTC’de bulunmasının önemine işaret ederek, “Türkiye’de üretilen bir ürün olarak Caretta Pool özellikle ömür boyu sızdırmazlık garanti sunması gerek tüketici gerekse bizim açımızdan çok önemli. Makul fiyatının dışında, inşaat derdini ortadan kaldıran ve istenildiği zaman yer değiştirilebilen akıllı Caretta Pool havuzları malzeme kalitesiyle sağlıklı olmasının yanı sıra, aynı zamanda tüketicinin istediği özellikler ve ölçülerde üretilebiliyor” dedi.