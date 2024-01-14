Dünya Sağlık Turizmi Forumu KKTC’de toplanıyor

6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı, 56 ülkenin katılımı ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Dönem Başkanlığını yürüten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplanıyor. Toplantı, 18-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında, GHTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, GHTC Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Organizasyon Kurulu üyesi Farhad Bolouri ile online katılan diğer organizasyon kurulu üyeleri uluslararası etkinlik öncesi toplantı yaptı.

GHTC Dönem Başkanı Ahmet Savaşan yazılı açıklamasında, formun, bilimsel makalelerin sunulacağı konferans bölümünün eklenmesiyle oluşturulan yeni formatıyla 18-20 Nisan tarihleri arasında Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Savaşan, etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’den sağlık hizmeti sunan kuruluşların temsilcileri ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyine üye 56 ülkeden sağlık turizmi acenteleri, oteller, aracı kurumlar yanı sıra STK temsilcileri ve akademisyenlerin bir araya geleceğini belirtti.

Savaşan, gerçekleştirilecek oturumlarda, “Küresel Sağlık Turizminin Geleceği, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sağlık için Seyahat, Sağlık Hizmetleri ve İklim Değişikliği, Sağlık Hizmetleri ve Teknolojiler, Wellness ve Wellbeing, Sağlık Turizmi ve İleri Aktif Yaşam” konularının tartışılacağına dikkat çekti.

Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını üstlenen, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilecek GHTF2024 kapsamında düzenlenecek B2B toplantılarında da, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan sağlık ve sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşların, GHTC üyesi 56 ülke başta olmak üzere dünyadan sağlık turizmi profesyonelleri ile bir araya getirileceğine işaret etti.

Savaşan, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren bütün ülkeleri Kuzey Kıbrıs’a davet etti.