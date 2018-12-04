Dünyanın 24’üncü, Kuzey Kıbrıs’ın ilk ''IQOS Store''u Lefkoşa’da

Kaner Şirketler Grubu, Philip Morris International’ın tütün zararlarının azaltılması yaklaşımı ile geliştirdiği yenilikçi ürünü IQOS’un yeni nesil IQOS 3 ve IQOS 3 MULTI versiyonlarını yetişkin sigara tüketicileri ile buluştururken, Kuzey Kıbrıs’taki ilk, dünyadaki 24’üncü IQOS Store’unu Lefkoşa’da açtı.

Philip Morris International’ın araştırma, geliştirme ve üretimine ciddi kaynak ayırarak, şimdiye kadar yaptığı 4.5 milyar ABD doları tutarında yatırım ile geliştirilen ve sigaraya alternatif olarak sunulan IQOS tütün ısıtma sistemi, tütünü yakmadan ısıtıyor. Bu sayede oluşan buhar ise, sigara dumanından farklı olarak ortalama yüzde 90 oranında daha az zararlı kimyasal içeriyor. Bu şekilde yetişkin sigara tüketicisinin beklentisi doğrultusunda, nikotin sağlarken toksik madde maruziyetini azaltmış oluyor. Nikotin sigaranın bağımlılık yapıcı unsuru olmakla birlikte sigara kaynaklı hastalıkların birincil sebebi değildir.

“IQOS Store” açılış etkinliğine ev sahipliği yapan Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, gerek yeni nesil IQOS ürünlerini ilk defa yetişkin sigara tüketicileri ile buluşturmanın, gerekse de Kuzey Kıbrıs’taki ilk “IQOS Store”un açılışını yapmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek şunları söyledi: “Philip Morris International dünyada lider konumda bulunan bir tütün şirketi olarak dumansız gelecek vizyonunu ortaya koydu. Kaner Şirketler Grubu olarak içtenlikle desteklediğimiz bu vizyon çerçevesinde biz de geçtiğimiz yılın Mayıs ayında sigaraya alternatif bir tütün ürünü olan IQOS’u yetişkin tüketicilere sunduk. Adamızda şimdiden 12 binin üzerinde yetişkin sigara tüketicisi sigarayı bırakarak bu ürüne tamamen geçiş yaptı.

Kaner sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs’ta elde edilen başarıyı daha da ileriye taşımak için bugün itibariyle IQOS ailesinin en gelişmiş iki ürününü IQOS 3 ve IQOS 3 Multi’yi satışa sunuyoruz. Bununla birlikte, dünyadaki 24’üncü, adamızdaki ilk “IQOS Store”u Lefkoşa’da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz”. Kaner, mağazada ürünün ardındaki bilimin yakından tecrübe edilerek, tüm cihaz ve aksesuarların incelenebileceğini belirtti.

Tütün ürünlerini tüketmeye devam etmek isteyen yetişkin tüketiciler için alternatif bir ürün olarak sunulan devrim niteliğindeki yenilikçi ısıtılan tütün ürünü IQOS, Kuzey Kıbrıs da dâhil olmak üzere dünyada 43 ülkede piyasaya sunuldu ve yaklaşık 6 milyon yetişkin tüketicisi sigaradan IQOS’a tamamen geçiş yaptı.

IQOS, tütün ürünleri tüketmeye devam etmek isteyen yetişkin sigara tüketicileri için bir alternatiftir. IQOS, tütünü yakmayıp ısıtır. Bu sayede duman değil, buhar oluşturur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar, oluşan ve içe çekilen IQOS buharında bulunan zararlı bileşenlerin seviyesinin, sigara dumanına kıyasla ortalama %90 daha düşük olduğunu göstermektedir. Fakat bu, IQOS zararsız veya tamamen risksiz demek değildir. Tütünle ilgili sağlık risklerini azaltmanın en iyi yolu tütün kullanımını tamamen bırakmaktır.