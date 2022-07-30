Dünyanın ilk Grundig Consept Mağazası Girne’de açıldı

Birbirinden önemli Türkiye ve dünya markalarının KKTC bayiliğini yürüten Armar Group, Girne’de yeni bir concept mağaza yatırımı yaptı.

Adanın en büyük beyaz eşya ve mobilya mağazasının bir arada bulunduğu mağazanın açılışı dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı bir törenle yapıldı.

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Girne Turizm Limanı ile kentin buluştuğu noktada yer alan mağazanın açılışına birbirinden seçkin konuklar katıldı.

Armar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, açılışa katılan herkese teşekkür etti.



Arar, ülkeye geldiği andan itibaren birbirinden önemli işinsanlarının yanında önemli deneyimler elde etiğini belirterek, çalışma yaşamını kendisine öğreten herkese teşekkür etti.



Arar, önce Murat Elektronik ile iş yaşamına atıldığını, devamında yolunun Koç Grubu ile kesiştiğini belirterek, “Dünya devi Koç Grubu’nun KKTC bayiliğini üstlenmekten gurur duyuyoruz. Grundig Concept Mağazası, dünyada da bir ilk. Koç Grubu bu ilk adımda ülkemiz KKTC’yi seçti. Bu aslında, dünya genelindeki binlerce Koç bayisinin de yatırımları öncesinde örnek mağazayı ziyaret etmesi demek. Bu önemli bir detay, bu gurur hepimizin” dedi.

Arar, grup olarak, kaliteli hizmet, satış sonrası servis anlayışıyla yola devam edeceklerini belirtti.

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30/07/2022 09:11