Eksik aşılı veya aşısız temaslı kişiler 7'inci günün sonunda artık antijen yaptıracak

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 12 Ocak Çarşamba günü alınan yeni kararlar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Komite tarafından alınan yeni kararlara göre, Kovid-19 pozitif kişi ile temas eden eksik aşılı veya aşısız kişiler 7 gün izole olmaya devam edecek. Bu kişiler, 7 günlük izolasyonlarının sonunda artık PCR değil antijen testi yaptıracak ve sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecek. Daha önceki kararlarda eksik aşılı veya aşısız kişilerin PCR testi yapma zorunluluğu bulunuyordu.

Kararlarda, Covid-19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişilere ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadı. Kovid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5’inci gün antijen testlerini yaptırmayı sürdürecek.

Pozitif bir kişi ile temas eden aşılı, eksik aşılı ya da aşısız kişilerin belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testlerini yaptırma uygulaması da devam edecek. Pozitif olmaları halinde pozitif hasta takip süreçleri başlayacak.

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14/01/2022 15:54