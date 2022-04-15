Elektrikte indirim sadece bir aylık!

Sucuoğlu, bu ay içerisinde duyurulan elektrik indiriminin sadece bir aylık olduğunu ve bundan sonraki süreçte elektrik fiyatlarının zamlı olarak tüketiciye yansıtılacağını açıkladı.

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15/04/2022

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Elektrikte indirim sadece bir aylık!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü imza töreni için gittiği Ankara’da elektrik indirimi için önemli bir açıklamada bulundu.

Sucuoğlu, bu ay içerisinde duyurulan elektrik indiriminin sadece bir aylık olduğunu ve bundan sonraki süreçte elektrik fiyatlarının zamlı olarak tüketiciye yansıtılacağını açıkladı.

Bir çok işyeri ve vatandaşın altından kalkmada zorluk çekeceği bilinen elektrik zamlı fiyatlarının sadece bir ay için düşürüldüğü kaydedildi.

Bilindiği üzere Maliye Bakanı Sunat Atun ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun arasının açılmasına neden olan indirimin devlet bütçesine bir aylık maliyeti 180 milyon TL olacak.

15/04/2022 09:35
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TAGS: elektrik, fatura, indiirm
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