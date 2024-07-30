Emin Bayram Westerlo yolunda

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i renklerine bağlayan sarı kırmızılılarda, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Bu oyuncuların başında Emin Bayram geliyor. Genç stoper, geride kalan sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçirmişti. Belçika ekibinin, 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin de, istenilen bonservisin verilmesi halinde Emin'in satışına onay vereceği ifade edildi.

Emin Bayram'ın da kariyerine daha fazla süre alacağı bir takımda devam etmeyi arzuladığı kaydedildi. Sarı kırmızılı takımın stoper rotasyonunda; Emin dışında Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı bulunuyor.

Bu transferin yaklaşık 4 milyon euroya tamamlanması bekleniyor. Ayrıca sarı kırmızılı yönetimin, yapılacak sözleşmeye bir sonraki satıştan pay eklemek istediği de gelen haberler arasında.

Emin Bayram, geçtiğimiz sezon Westerlo'da tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. 1 gol atan genç stoper, 2 de asist yaptı.