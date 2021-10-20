Ercan’daki 90 TL’lik antijen ödemesi için IBAN numaraları açıklandı

KKTC’ye giriş yapacak olanlar için bugünden itibaren Ercan’da başlatılan “antijen uygulamasına” yönelik 90 TL’lik bedelin ödeneceği IBAN numaraları açıklandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği “aşılı ve PCR ile KKTC’ye girebilir” kategorisindeki ülkelerden ülkemize gelecek olan kişiler için bugünden itibaren Ercan Havaalanı’nda 90 TL karşılığında antijen yapılacak.

90 TL’nin dijital ortamda, aşağıda belirtilen hesap adresi ve IBAN numaralarına yatırılması gerekiyor:

ALICI ADI: KKTC Maliye Bakanlığı

ALICI ADRESİ: KKTC Maliye Bakanlığı Lefkoşa- KKTC

BANKA ADRESİ: Şht. Mustafa Ahmet Ruso Sokak- No: 11 -Küçük Kaymaklı- Lefkoşa- KKTC

TL:

HESAP NO: 40298710-5001

IBAN: TR290001000860402987105001

USD:

HESAP NO: 40300032-5001

IBAN: TR470001000860403000325001

EURO:

HESAP NO: 40298710- 5002

IBAN: TR020001000860402987105002

GBP:

HESAP NO: 40298710-5004

IBAN:TR450001000860402987105004

Yeni uygulama başladı

KKTC’ye girişi yapacak “yolcuların geldikleri ülkede PCR yaptırma zahmetini ortadan kaldırmak için getirilen yeni uygulama bugün başladı.

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yayınlanan notama göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği “aşılı ve PCR ile KKTC’ye girebilir” kategorisindeki ülkelerden ülkemize gelecek olan kişiler için bugünden itibaren Ercan Havaalanı’nda 90 TL karşılığında antijen yapılacak.

KKTC’ye gelecek olan aşılı kişilerin o ülkede yüksek maliyetli PCR yaptırıp gelmesine gerek kalmayacak. Kişiler, uçağa binmeden önce dijital ortamda 90 TL’lik antijen ücretini ödeyecek ve ülkeye geldiğinde kendisine havaalanında test yapılacak.

Örneğin Türkiye’ye gidecek ve 3 günden fazla kalacaklar için PCR talep ediliyor. Bundan sonra Türkiye’de 3 günden fazla kalacak olanlar Türkiye’de fiyatı en az 250 TL’ye mal olan PCR yaptırmak zorunda kalmayacak, ülkeye gelirken uçağa binmeden önce dijital ortamda 90 TL’lik antijen ücretini ödeyecek ve testini Ercan’da yaptırmış olacak.

Bu arada ülkeye gelecek olanlar yine de o ülkede PCR yaptırıp gelmek istiyorsa, bu hakka sahip olacak ve o ülkede yaptırdığı PCR’ı gösterebilecek.

Ercan Havaalanı’ndaki 90 TL’lik antijen uygulaması aşılı kililer için geçerli olacak. Aşısız kişiler karantinaya girmek ve bileklik takmak zorunda kalacak.

Antijen ücretiyle ilgili 90 TL’lik maliyeti Maliye Bakanlığı’nın belirlediği ve tüm imkânları zorlayarak 90 TL’yi aşmamasının sağlandığı bildirildi. Bakanlığın, bu uygulamayla KKTC’ye gelecek olanları, başka ülkelerdeki yüksek PCR ücreti ödeme zahmetinden kurtarmayı hedeflediği de kaydedildi.

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20/10/2021 12:23