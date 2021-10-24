Erhürman: Makamlarda oturanların görevi kimlik biçmek değil, hizmet vermektir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın ‘Kıbrıslı diye bir millet yoktur’ ifadelerine sosyal medya üzerinden yanot verdi.

Erhürman paylaşımında "Makamlarda oturanların görevi kimlik biçmek değil, hizmet vermektir. Onun için de önce bu ülkeyi, bu halkı sevmek gerekir. Sn. Tatar öyle tercih ediyor diye kendilerini "Kıbrıslı" diye tanımlayanlar da, "Kıbrıslı Türk" diye tanımlayanlar da bundan vazgeçmeyecektir." ifadelerili kullandı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Sn. Tatar'ın genelde de Türkiye'de dillendirdiği bitmek tükenmek bilmeyen "kimlik" arayışları ve bu halka "kimlik" biçme çabaları hep Vizontele'deki o repliği hatırlatıyor bana:

"İnsan memleketini niye sever? Başka çaresi yoktur da ondan… Burayı seversen burası dünyanın en güzel yeridir. Amma dünyanın en güzel yerini sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değildir…"

Makamlarda oturanların görevi kimlik biçmek değil, hizmet vermektir. Onun için de önce bu ülkeyi, bu halkı sevmek gerekir. Sn. Tatar öyle tercih ediyor diye kendilerini "Kıbrıslı" diye tanımlayanlar da, "Kıbrıslı Türk" diye tanımlayanlar da bundan vazgeçmeyecektir.

Bu ülkeyi, bu halkı, insanı seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz. Boş işlerle uğraşmayacağız; kimin kendini hangi kimlikle tanımladığına bakmadan vermemiz gereken hizmeti vereceğiz. Çünkü bizim başka ülkemiz yok! Çünkü burası dünyanın en güzel yeridir!

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24/10/2021 20:52