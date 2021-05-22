Erhürman:Önlemler çerçevesinde, tüm kapılar karşılıklı açılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs basınında yer alan, ‘geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı’ haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erhürman "Birileri bize anlaşmazlığın tam olarak hangi noktalarda olduğunu anlaşılır bir dille açıklayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Türk tarafı "ada içi sınır geçiş kriterleri"ni açıkladı. Rum basınında yer alan habere göre, "sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı".

Rum tarafı önerilerini bir ay önce sunmuş. Birileri bize anlaşmazlığın tam olarak hangi noktalarda olduğunu anlaşılır bir dille açıklayacak mı? İhtiyacımızın uzmanların belirlediği önlemler çerçevesinde, bir an önce tüm kapıların karşılıklı olarak açılması olduğunu unutmadan tabii!!!

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22/05/2021 13:47