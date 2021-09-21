Erhürman, Saner’in 'Serbest Bölge' açıklamalarını eleştirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in Türkiye’de ‘KKTC’nin serbest bölge olarak ilan edilmesi’ konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi. Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunulan “Serbest Bölge” çalışmasının kiminle hazırlandığını sordu? Erhürman ayrıca Saner’in açıklamalarının UBP kurultayına yönelik olduğunu vurguladı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Ersan Saner, Türkiye’de yaptığı açıklamada, serbest bölge çalışmasını hazırladıklarını ve Sn. Oktay’a sunduklarını söyledi. Kiminle hazırladınız Sn. Saner? Bu ülkenin ekonomik örgütlerinin, sendikalarının, muhalefet partilerinin, bilim insanlarının haberi bile yok ama siz böyle ciddi bir konuda çalışma hazırladınız ve bunu Sn. Oktay’a mı sundunuz? Hem de bu kadar uzun erimli bir konuda, gitti gidiyor, ha var ha yok bir hükumetin başı olarak!

İki ihtimal var: Ya aslında böyle bir çalışma yokken hem de Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde var diyorsunuz ki bu çok kötü; ya da bu memlekette haberi olması gereken kimsenin haberi yokken bu “çalışma”yı kendi kendinize hazırlatıp ilk kez Sn. Oktay’a sunuyorsunuz ki bu daha da kötü!!! Cılkını çıkardınız artık! Bu memleket, bu halk sizin kurultayınızın oyuncağı değildir!!!”

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21/09/2021 11:24