Esentepe'de Trafik Güvenliği İçin Örnek Dayanışma

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09/12/2024

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Esentepe'de Trafik Güvenliği İçin Örnek Dayanışma

Esentepe bölgesinde vatandaşların ve özellikle inşaat çalışanlarının gece saatlerinde anayol kenarlarında güvenlik önlemi olmaksızın yürüdükleri tespit edildi. Bu durum, kazaların önüne geçmek için bölge sakinleri arasında dayanışmayı tetikledi.

Kaldırım ve aydınlatma eksikliği nedeniyle oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla yetkililer harekete geçti. İnşaat sahiplerine durumu bildiren bir yazı gönderilirken, sosyal medya aracılığıyla da vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Bu çağrıya en anlamlı destek, Bahçeli bölgesinde faaliyet gösteren Şengün Market’ten geldi. Market, üzerinde fosforlu kıyafet olmayan müşterilerine ücretsiz fosforlu yelek dağıtarak hem örnek bir sosyal sorumluluk sergiledi hem de toplumsal güvenlik adına önemli bir adım attı.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bu desteklerinden dolayı Şengün Market’e teşekkür ederken, benzer dayanışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Esentepe bölgesindeki bu girişim, toplumsal güvenliğin bireysel katkılarla nasıl desteklenebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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