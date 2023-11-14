Eskort görevi yapan polis mensubu yayanın koluna çarptı

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14/11/2023

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Eskort görevi yapan polis mensubu yayanın koluna çarptı


Bugün Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında yönetimindeki polis motosikleti ile eskort görevi yapan polis mensubu, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Levent Koleji önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçen yaya E.A’nın (K-15) sağ koluna çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kontrol maksatlı kaldırılan yaya E.A. taburcu oldu.

14/11/2023 21:26
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TAGS: Eskort görevi yapan polis mensubu yayanın koluna çarptı
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