Eskort görevi yapan polis mensubu yayanın koluna çarptı
14/11/2023
Bugün Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında yönetimindeki polis motosikleti ile eskort görevi yapan polis mensubu, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Levent Koleji önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya geçen yaya E.A’nın (K-15) sağ koluna çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kontrol maksatlı kaldırılan yaya E.A. taburcu oldu.