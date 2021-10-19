''Ev kiralarını makul seviyeye çekin, öğrencilere destek olun''

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin “çok yüksek ev kiralarından” şikayet ettiğini belirterek, ev sahiplerine kiraları makul seviyeye indirme çağrısı yaptı ve “ev kiraları konusunda öğrencilere destek olun” dedi.

Diğer tüm esnafın da öğrencilere sahip çıkması gerektiğini, pandemi döneminde öğrenciler ülkemizde yokken piyasanın ne kadar sıkıntı yaşadığını herkesin deneyimlediğini ifade eden Saygılı, “Ben şunu rica ediyorum; lütfen geriye doğru bir bakın. Hayatımızda üniversitelerle beraber neler değişti? 87 ülkeden gelen öğrencilerimiz var. Bu çocukların bir tek su dahi alması ekonomik anlamda çok önemlidir” dedi.

Saygılı, öğrencilerin memnun olarak ülkelerine dönmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Neriman Saygılı, Haber Kıbrıs WEB TV’de “20 Dakika” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Pandemi döneminde iletişimin ne kadar önemli olduğunu anladık”

Doç. Dr. Neriman Saygılı, pandemi döneminin sorunlara sebebiyet verdiğini ancak üniversite olarak üstesinden gelindiğini söyleyerek, “Pandemiyle beraber iletişim kurumlarının önemi biraz daha anlaşılmış oldu” dedi.

Saygılı şöyle konuştu: “Pandemi nedeniyle eğitime verilen ara sürecinde üniversitenin yeniden yapılandı, gelen öğrencilerimizle iletişimde maske ve mesafe gibi unsurlara dikkat edildi. Bizler online eğitimle de öğrencilerimizle hiç ayrılmadık ama yüz yüze eğitim elbette çok daha verimli oluyor. Üniversitemiz online eğitim altyapısına önceden de hazırdı ve anında yaptırımlar gerçekleştirildi. Eğitim sistemi anında güncellendi ve ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. GAÜ’de olan tüm fakülteler zaten teknolojiyi kullanmaya elverişliydi.”

“Online etkinliklerimize halkımız da katıldı”

Üniversite olarak etkinlikleri veya sempozyumlarının her zaman halka açık olduğunu ama pandemide bu etkinliklerin online olmasıyla halkın katılımının daha fazla olduğunu ifade eden Saygılı şunları söyledi:

“Bu anlamda üniversitemiz içerisinde bulunan GAÜ Medya Koordinatörlüğümüzün de desteği çok fazla oldu. Teknolojik altyapı konusunda üniversitemizi hazır hale getiren Kurucu Rektörümüz Serhat Akpınar’a da teşekkür ediyorum. Hayata bakış açısıyla teknoloji ve eğitim anlamında bakış açısı çok farklıydı. Pandemi zamanında halkın bilgilendirilmesi anlamında üniversitemiz de çok katkı koydu…”

“87 ülkeden gelen öğrencilerimiz bu ülke için çok önemli”

Pandemi nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından yeniden ülkeye dönen öğrencilerin ev kiraları konusunda sorunlar yaşadığına dikkat çeken Saygılı, ev sahiplerine ve esnafa seslenerek, şunları söyledi:

“Ben eğitimin olmadığı zamanları düşündüğümde her konuda çeşitlilik çok azdı. Çok az sayıda insan ve turist vardı. Ben şunu rica ediyorum; lütfen geriye doğru bir bakın. Hayatımızda üniversitelerle beraber neler değişti? Bizler turist gelsin de bir katkısı olsun diye beklerken 87 ülkeden gelen öğrencilerimiz var. Bu çocukların bir tek su dahi alması ekonomik anlamda çok önemli. Bu nedenle ev kiraları konusunda da destek olunmalı. Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili bir basın bildirisi yayımlayan Serhat Akpınar’a da teşekkür ediyorum çünkü gerçekten artık bir önlem alınmalı…”

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19/10/2021 14:42