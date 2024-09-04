Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, son olarak Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı.

Kanarya, Faslı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Sofyan Amrabat takviyesiyle 6 numara sorununu çözen Fenerbahçe'de sıra 8 numara transferine geldi.

Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldıza alternatif bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran yönetim, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

Fenerbahçe, bir süredir yoğun çalışma gerçekleştirdiği Cristian Medina transferinde artık son düzlüğe girdi.

İlk iki teklifi kabul görmeyen sarı-lacivertliler, genç Arjantinli için Boca Juniors'a son olarak 15 milyon dolar artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

Medina'nın da Fenerbahçe'de forma giymek istemesinden dolayı Arjantin ekibi köşeye sıkıştı ve anlaşma noktasına geldi.

>

G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!

Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!

Boca'nın bu teklifin haricinde sözleşmeye başarı bonusu da koydurmak istediği ve bu rakamlar üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Boca, bonus talebi kabul edildiği an transfere kesin olarak onay verecek.

Güney Amerika basını da bu transfer gelişmesine sayfalarında geniş yer ayırdı.

>

G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!

Yılmadı zirveye çıktı! İşte Osimhen'in yürek burkan hayat hikayesi

G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!

Jose Mourinho'nun ısrarı ve oyuncunun talebi doğrultusunda transferin kısa süre içinde tamamlanacağı vurgulandı.

Arjantin'in tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Medina, toplamda 31 maça çıktı.

Medina, tangocuların Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda da yer aldı ve 4 maça çıktı.