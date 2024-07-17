Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Saint-Maximin İstanbul'da

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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17/07/2024

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Saint-Maximin İstanbul'da

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen futbolcu, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de geçen sezon 31 maçta 4 gol, 10 asist kaydetti.

17/07/2024 11:35
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TAGS: Fenerbahçe, Saint-Maximin
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