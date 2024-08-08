Ferdi Kadıoğlu için rekor teklifin de üzerine çıktılar: Tarihi rakam

Fenerbahçe'deki akıbeti merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Premier Lig ekibi Brighton'ın uzun süredir peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için el yükselttiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haber Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için teklifini 35 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.

İngiliz ekibinin son olarak Ferdi Kadıoğlu için 33 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.

Fenerbahçe yönetiminin, Brighton'ın ısrarlı tavrı sonrası Ferdi Kadıoğlu için ne karar vereceği merak konusu.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığımız sezon 51 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterd