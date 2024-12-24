Feriha Yiğittürk: ''Bu insan burada yaşamıyordu, biz oradayken kasayı almaya geldiler''

Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, İsias Otel davasının 6. duruşmasında açıklamalarda bulundu.

Yiğittürk, “Mühendislik ilime, bilime dayanır. Bu katil bina, ilime ve bilime göre olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Binaya ilk giren birisiyim. Bu binadan sağ çıkma gibi bir olanağı yoktu çocuklarımızın. Bu insanlar bunları bilerek yaptılar. Bu insan burada yaşamıyordu. Biz oradayken bu insanlar kasayı almaya geldiler. 72 can hayatını verirken Bozkurt kasa için çabalıyordu. Bilirkişi raporları ile her şey ortada. Elinizi taşın altına koyarak adil bir karar vereceğinize inaniyoruz, sizden bunu bekliyoruz.” dedi.