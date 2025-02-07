Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

1. Lig

Bugün:

20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpat)

2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 İskenderunspor-İnegölspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

14.00 Karaköprü Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Faruk Çelik)

14.00 Altay-Beykoz Anadoluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor (Tarsus İlçe)

14.00 Sarıyer-E Koleji Isparta 32 (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Batman Petrolspor-Fethiyespor (Batman)

14.00 1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor (Of İlçe)

14.00 Altınordu-Kırklarelispor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Somaspor-Karacabey Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Karaman FK (Bolluca)

14.00 Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Diyarbekirspor-Bucaspor 1928 (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Giresunspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor (Dağılgan)

3. Lig

1. Grup:

9 Şubat Pazar:

14.00 Düzce Can Düzcespor-23 Elazığ FK (Dmall Düzce Şehir)

14.00 Karşıyaka-Artvin Hopaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Belediye Kütahyaspor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 Muşspor-Bursaspor (Muş Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Kırşehir Futbol (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Kemerkent Bulvarspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bornova 1877-Kuşadasıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Beykoz İshaklıspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Alemdağ)

9 Şubat Pazar:

14.00 Balıkesirspor-Silivrispor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Smart Holding Çayelispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Çayeli İlçe)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Muğlaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tire 2021-Yurt Er Amasyaspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 İnegöl Kafkasspor-T.Metal 1963 (İnegöl İlçe)

14.00 Adıyaman FK-Fatsa Belediyespor (Kahta İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Uşakspor (Nevşehir Gazi)

3. Grup:

9 Şubat Pazar:

14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-52 Ordurspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Osmaniyespor (Sorgun İlçe)

14.00 Viranşehir Belediyespor-Pazarspor (Viranşehir Bahçelievler Eski Stadyumu)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Aliağaspor (Selçuk Üniversirtesi 15 Temmuz)

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Çankayaspor (Didim Atatürk)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Alanya 1221 (İBB 100. Yıl)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Çorluspor 1947 (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Bayburt Özel İdare-Karabük İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman)

4. Grup:

9 Şubat Pazar:

14.00 Sebat Gençlikspor-Kolibri Ağrı 1970 (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldakspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Niğde Belediyespor-İzmir Çoruhlu FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Orduspor 1967-Bursa Nilüfer (Yeni Ordu)

14.00 Mardin 1969-Polatlı 1926 (Mardin 21 Kasım)

14.00 Denizlispor-Solwie Enerji Erciyes 38 (Denizli Atatürk)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Büyükçekmece Tepecikspor (Turgutlu Yeni Şehir)

14.00 Kırıkkale FK-Edirnespor (Başpınar)