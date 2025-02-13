Galatasaray, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanında!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk olacak. AFAS Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

HAKEM PORTREKİZ'DEN

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemler Bruno Jesus ve Luciano Maia, dördüncü hakem ise Joao Gonçalves olacak. VAR koltuğunda Tiago Martins oturacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

Bu sezon 36 takımlı yeni formatta düzenlenen UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak normal sezonu 14. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, attığı 19 golle Avrupa Ligi’nde en golcü takım unvanını elde etti. Ancak çıktığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü ve deplasmanda galibiyet alamadı.

AZ ALKMAAR'IN PERFORMANSI

Hollanda ekibi, grup aşamasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 11 puan topladı. 19. sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. İki takım, normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

GALATASARAY'DA 6 ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez cezalı durumda. UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay da kadroda yer almıyor.

AZ ALKMAAR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekipte Kristijan Belic cezalı. Wouter Goes, Dave Kwakman ve Ruben van Bommel ise sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER