Galatasaray, Frankowski transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.
YAYIN TARİHİ:
10/02/2025
Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YAYIN TARİHİ: