Galatasaray, Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

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10/02/2025

Galatasaray, Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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TAGS: Galatasaray, Frankowsk
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