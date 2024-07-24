Galatasaray'dan sağ bek transferi için yeni hamle: ''Elias Jelert sabırsızlıkla bekliyor''

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Elias Jelert için bir hamle daha yaptı. Jelert'in Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığı belirtildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir numaralı gündemi sağ bek takviyesi. Doue transferini bitiremeyen Galatasaray, rotasını bir kez daha Elias Jelert'e kırdı.

Relevo'da yer alan habere göre Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert için bir hamle daha yaptı.

Sarı-Kırmızılıların girişimlerini yeniden başlattığı 21 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek için sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

Kopenhag geçtiğimiz günlerde Elias Jelert için Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulamış, görüşmelerin sürdüğünü aktarmıştı.

Kopenhag ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Danimarkalı sağ bekin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Elias Jelert geride bıraktığımız sezonda toplam 45 maça çıktı ve 3577 dakika sahada kaldı.