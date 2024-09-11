Galatasaray'ın Zalewski transferinde mali detaylar belli oldu

Galatasaray'ın, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattığı iddia edildi. Nicola Zalewski'nin Galatasaray'la kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

ads ads ads ads
11/09/2024

ads
Galatasaray'ın Zalewski transferinde mali detaylar belli oldu

Kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Galatasaray, kanat mevkisine transferde mutlu sona ulaştı. 

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.

KISA SÜRE İÇİNDE GALATASARAY'A İMZA ATACAK

Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi. 

Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süreyle sahada kaldı. 

11/09/2024 11:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Galatasaray, Zalewski
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.