Gazeteci Metin Münir yaşama veda etti

Kıbrıs Türkünün yetiştirdiği en değerli gazetecilerden Metin Münir (79), bugün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde Gine Ozanköy’deki evinde rahatsızlanan Metin Münir, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Metin Münir, Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesinde yapılan cerrahi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metin Münir....

Metin Münir 1944’te Lefkoşa’da doğdu. Liseden sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu ve gazeteci oldu. Münir, öğrenimine ara verip iki sene Kıbrıs Harekâtı‘nda mücahitlik yapmıştır. Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times‘ın Türkiye temsilciliğini, Güneş Gazetesi‘nin bir buçuk yıl genel yayın yönetmenliğini, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah Gazetesi ve Vatan Gazetesi‘de köşe yazarlığı yapmıştır. İlk işi olan Turkish Daily News’da, beş yıl çalıştı. Bundan sonra Financial Times ve Sunday Times’ın 12 yıl boyunca Türkiye temsilciliğini yaptı. Sonraki bir buçuk yıl Güneş gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu. Yeni Yüzyıl, Sabah ve Vatan’da çalıştı. Günümüzde haftanın dört günü Milliyet Gazetesi‘nde yazıyordu. 2 Kasım 2012’de Milliyet’teki işine son verilen Metin Münir, 30 Haziran 2015 tarihinden bu yana T24[2] haber sitesinde yazılarına devam etmektedir. Basılmış iki kitabı (Sabah Olayı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1993, ISBN 9754054150; Ölümden sonraki hayatım, anı, İstanbul, Doğan Kitap, 2004, ISBN 9789752932029) var. Sona ermiş 2 evliliğinden olma 4 çocuk babasıdır