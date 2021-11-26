GİKAD’ın farkındalık ve yardım kampanyası büyük ilgi görüyor

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek ve şiddet gören kadınlara yardımcı olabilmek için “#gikadşiddetekarşı” farkındalık ve “Siyah Bileklik” yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasında Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma evinde yaşayan kadınların, ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla “Siyah Bileklik” satışı yapılacak.

GİKAD’ın 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü nedeniyle sosyal medya üzerinden başlattığı #gikadşiddetekarşı videolu çalışması büyük ilgi gördü.

GİKAD üyelerinin yayınladığı videoların ardından kadın ve erkek toplumun her kesiminden çok sayıda insan videolar yayınlayarak “kadına şiddete hayır” dedi. Videolarda yardım kampanyası başlatan GİKAD’a destek mesajları gelirken “Kıbrıs Türk Girişimci Kadınların yanındayız, kadına şiddete karşıyız ifadeleri kullanıldı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü’nde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin ‘’Hayatın yarısı‘’ olan kadınların, her türlü şiddetle, yolunun kesilmesine karşı, her zaman mücadele içinde olacaklarını açıkladı.

GİKAD’ın sadece Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde değil, her zaman ve her şartta, kadınların eşit haklara kavuşması, üzerlerindeki toplum şiddetinin son bulmasının takipçisi olacağına dikkat çekti.

GİKAD’ın hedefinin, kadınların, tüm ekonomik faaliyetler, yanında, bilim, sanat, siyaset, eğitim ve bürokraside de sadece katılımcı değil yön verici olarak yer almalarına katkı sağlamak olduğunu hatırlatan İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD’ın, kadınların toplumda, siyasetten ekonomiye, bilimden sanata, bürokrasiden sosyal yaşama, her alanda aktif ve yön verici rol üstlenmeleri konusunda karşılarına çıkarılacak her türlü engelin ortadan kaldırılması için yılmadan çalışacağına vurgu yaptı.

Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu, bunu görmezden gelmenin ise çok daha da büyük bir suç olduğunun vurgulandığı açıklamada kadına yönelik psikolojik, ekonomik, sosyal, fiziksel ve cinsel şiddetin kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, GİKAD’ın kadına şiddetin kabul edilemez olduğuna dikkat çekmek ve şiddete maruz kalan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan kadınların ihtiyaçlarına bir katkı sağlamak için ‘’SİYAH BİLEKLİK‘’ kampanyası başlattığı da açıklandı.

Kampanya satışından elde edilecek gelirin, şiddete maruz kalan ve yaşamlarını Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evinde sürdüren kadınların, ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kullanılacağının belirtildiği açıklamada, “25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü’nde, GİKAD olarak, kocaman bir ‘’Biz ‘’ olma çağrısı yaparak, toplumun her bir bireyini “Siyah Bileklik” kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, şiddet nedeniyle yaşama hakları ellerinden alınan tüm kadınlar da rahmetle anılırken, GİKAD’ın, Kadına yönelik şiddetin son bulması ve şiddet kaynaklı acıların hiç yaşanmaması için mücadeleye devam edeceğinin altı çizildi.

Bu habere tepkiniz:



26/11/2021 10:47