Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'dan Su Kesintisi Açıklaması

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitköy barajından bölgeye aktarılan suyun bugün itibariyle tamamen durduğunu açıkladı.

Şenkul, "Geçitköy çıkışlı Türkiye Suyu olarak bilinen ana su depolarımıza su akışı tamamen durmuştur" diyerek, yerel kaynaklardan dönüşümlü olarak su sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

Şenkul, su kesintilerinin nedeni ve süresi hakkında bilgi edinmeye çalıştıklarını ifade etti. Halkı suyu idareli kullanmaya çağıran Başkan, ülkede genel olarak yaşanan su sıkıntısının kaynağını araştırdıklarını dile getirdi.

Girne halkının, bu süreçte su kullanımında tasarruflu olması gerektiği vurgulandı.