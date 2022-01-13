Girne Belediyesi ve UFÜ İşbirliğinde Gerçekleştirilen İngilizce Kursuna Katılan Kursiyerler Serifikalarını Aldı

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde, gerçekleştirilen yetişkinlere yönelik İngilizce Kursu ve İlk yardım Kursuna katılan kursiyerler, programların tamamlanmasının ardından 55 kişi sertifikalarını aldı. Uluslararası Final Üniversitesi'nde 12 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen sertifika törenine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ve kursiyerler katıldı.

"ÜNİVERSİTELERİN BİR ÖNEMLİ GÖREVİ DE BULUNDUĞU BÖLGEDEKİ HALKA HİZMET"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi ile daha önceden başlatmış oldukları yetişkinlere yönelik İngilizce kursları yanında ilk yardım kursunu da eklediklerini belirterek, başlatmış oldukları bu güzel işbirliğine şehir halkının da ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Güngördü, üniversitelerin kuruldukları şehirlerde öncelikli görevlerinin bilim üretmek ve öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vererek yetiştirmek olduğuna işaret ederek, diğer bir önemli görevlerinin de şehir halkıyla bütünleşmek ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bölgede yaşayan insanlara en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi. Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde de bu kursların devam edeceğinin altını çizdi.

Güngördü, "Bu işbirliği nedeniyle Final Üniversitesi’nin Mütevelli Heyetine, Mütevelli heyeti Başkanına ve Rektörümüze çok teşekkür ederim. Kursiyerlerimize de böylesi güzel programlara katıldıkları için ayrıca teşekkür ederim. Bu konuda belediyemizin Sosyal Yaşam Merkezi ile Final Üniversitesi’nin Sürekli Eğitim Merkezi’nin işbirliği yapması ve bizleri Girne Belediye Meclis Üyelerinin de destekleri memnun etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: “Uluslararası Final Üniversitesi ile daha önceden başlatmış olduğumuz yetişkinlere yönelik İngilizce kursları yanında bu kez ilk yardım kursunu da ilave etmiş bulunduk. Başlatmış olduğumuz bu güzel işbirliğine şehir halkının da ilgi göstermesi ve başlattığımız kurslardan yararlanmak istemesi bizim için memnuniyet vericidir. Üniversitelerin kuruldukları şehirlerde tabii ki öncelikli görevleri bilim üretmek ve öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vererek yetiştirmektir. Fakat Üniversitelerin diğer bir önemli görevi de şehir halkıyla bütünleşmek ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bölgede yaşayan insanlara en iyi şekilde hizmet etmektir. Yaptığımız protokol çerçevesinde bu kez hem İngilizce dil kursları (SEVİYELER NE ?) hem de ilk yardım kursları düzenlendi. Dün akşam da kursiyerlere katılım belgeleri verilmiş oldu. Bu işbirliği nedeniyle Final Üniversitesi’nin Mütevelli Heyetine, Mütevelli heyeti Başkanına ve Rektörümüze çok teşekkür ederim. Kursiyerlerimize de böylesi güzel programlara katıldıkları için ayrıca teşekkür ederim. Bu konuda belediyemizin Sosyal Yaşam Merkezi ile Final Üniversitesi’nin Sürekli Eğitim Merkezi’nin işbirliği yapması ve bizleri Girne Belediye Meclis Üyelerinin de destekleri memnun etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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13/01/2022 15:31