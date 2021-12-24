Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi Arasında Protokol İmzalandı

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Eğitim-öğrenim, sosyal, kültürel, sportif alanlarda işbirliği ve koordinasyon; kurumlarda yürütülmekte olan eğitim-öğrenim, sosyal, kültürel, sportif hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve halkın sosyokültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması ve çalışmaların yürütülmesi konularını kapsayan protokol için bugün Girne Belediyesi Meclis Salonu’nda imza töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, protokole Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan imza koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Girne Belediyesi ile Final Üniversitesi’nin işbirliğinde İngilizce, ilkyardım ve sanat kursları gibi atölye ve kursların devam ettiği, bu protokolle iki kurum arasında işbirliklerinin resmileştiği ifade edildi.

“VATANDAŞLARA SEVİYELİ VE DÜZEYLİ BİR KURS PROGRAMI İMKANI SUNMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada “Girne’deki üniversitelerin kente çeşitli katkıları olmaktadır. Çok yakın zamanda Uluslararası Final Üniversitesiyle başlatmış olduğumuz ilişkiler, iki kurum arasında çok iyi, çok düzeyli ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu ilişkiler bugün de bu protokolle taçlandırıldı. Bu imzalanan protokol ile birlikte Girne’de ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza seviyeli ve düzeyli bir kurs programı imkanı sunmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ise, “Belediye ile imzalanan bu protokol ile topluma ve halkımıza hizmet etmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermekteyiz. Girne Belediyesi ile imzalamış olduğumuz bu protokol için kendilerine şahsım ve mütevelli heyetimiz adına çok teşekkür ederim” dedi.

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24/12/2021 15:57