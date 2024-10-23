Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2 haftalık aranın ardından sezonun yedinci yarışı, Girne Rallisi ile devam ediyor. 26-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ralli, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange sponsorluğunda yapılacak.

Girne Limanı’nda önce gösteri sonra ralli

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve oldukça yoğun ilgi gören Girne Limanı Özel Seyirci Etabı ile başlayacak olan Girne Rallisi, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange ana sponsorluğunda hayata geçirilecek. Girne Rallisi, 26 Ekim Cumartesi akşamüzeri saat 17.00’den itibaren Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisi ile başlayacak. 18.00’de ise rallinin start seremonisi yapılarak büyük heyecan başlayacak.

Pazar günü Serdarlı ve Tirmen’de yarışacaklar

27 Ekim Pazar günü Serdarlı ve Tirmen bölgelerinde hazırlanan 3 etap ikişer kez geçilecek. Ülkemizin en meşhur zıplama noktalarından biri olan Serdarlı zıplama noktası gün boyu 4 kez hem Serdarlı Etabı’nda hem de Çatoz Etabı’nda geçilecek. Günün ilk etabı yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda olan Serdarlı Etabı olacak. 10.28’de başlayacak olan etabın ardından 11.11’da 4 kilometrelik asfalt Tirmen etabı geçilecek. Ardından yeniden 11.54’de Serdarlı Etabı geçilecek ve Serdarlı Köy Gazinosu’nda kurulacak Servis alanında ara verilecek. Servis arasının ardından bu kez yaklaşık 13 kilometrelik Çatoz etabı geçilecek. Çatoz etabının başlama saati 13.47. ardından yeniden Tirmen etabı 14.30’da geçilecek ve rallinin son etabı olan Çatoz 2 etabı 15.13’de geçilerek ralli son bulacak. Kısa bir servisin ardından ekipler ödül töreninin de yapılacağı Girne Limanı’na gidecekler.

Rallide 20 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 42 ekip yarışacak

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange’in ana sponsorluğunun yanı sıra yarışa katkı koyan önemli kuruluşlar da var. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Jack&Jones, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta toplam 42 ekip mücadele edecek. Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift, Tırmanma ve Pist yarışı ekiplerinden oluşan 22 pilotun gösterisinin yanı sıra rallide 5 farklı sınıfta 20 ekip yarışacak. Böylece cumartesi akşamı Girne Limanı’nda Motorspor severler toplam 45 ekibin gösterisi ile ralliye doyacak. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli olan ralli ayrıca 2024 Mahalli Ralli Kupası olan Ahmet Demirel Ralli Kupası’na da puan verecek. 6’sı R5 olmak üzere rallide mücadele edecek olan 20 ekibin 6’sı sınıf 2’de, 5’i Sınıf 1’de, 4’ü Sınıf N’de, 3’ü sınıf 4’te ve 2’si sınıf R’de yarışacak. Rallide ayrıca Vahide Çobanoğlu Yarışın Kahramanı Özel Ödülü ve Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülü de sahiplerini bulacak.

Program

26 Ekim Cumartesi

17.00 Fotoğraf Çekimi

18.00 Start Seremonisi

18.30 Drift ve Pist Araçları Gösterisi

18.45 Girne Limanı Özel Seyirci Etabı

27 Ekim Pazar

09.20 - Servis A

10.28 - Serdarlı 1

11.11 - Tirmen 1

11.54 - Serdarlı 2

12.54 - Servis B

13.47 - Çatoz 1

14.30 - Tirmen 2

15.13 - Çatoz 2

15.43 - Servis C

16.45 - Podyum Girne Liman

Girne Rallisi 2024 Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla VW Polo GTI Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2

3 3 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO6 1

4 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

5 5 Goodyear Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2

6 6 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO9 N

7 7 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO8 1

8 8 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia Rally2 2

9 9 Çelebçi Motorsport Team Mustafa K. Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta Proto 1

10 10 Goodyear Racing Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2

11 11 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer EVO9 N

12 12 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO9 1

13 14 Stage Cars Rally Team Barış Kalfaoğlu İrfan Topçu Mitsubishi Lancer EVO9 N

14 15 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

15 16 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO7 N

16 17 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4

17 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

18 19 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic 4

19 20 Goodyear Racing Team Tolga Güllü Hasan Önderol Canam Maverick R

20 21 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R

Girne Limanı Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri

No. Pilot Araç

1 X00 Mehmet Adalı Ford Escort

2 X0 Dinç Yüceoz Ford Escort

3 X1 İbrahim Yücebaş Nissan Silvia

4 X2 Erol Özteknik Nissan Skyline

5 X3 Ahmet Bağrıaçık Nissan Skyline

6 X4 Kemal Topçuoğlu Honda Civic

7 X5 Behiç Topçu Honda Civic

8 X6 Hüseyin Şüküroğlu Mitsubishi Lancer EVO8

9 X7 Ali Güran Tahsin Mazda MX5

10 X8 Ömer Karanfil Mitsubishi Lancer EVO6

11 X9 Ali Köroğlu Mini

12 X10 Ömer İlhan Sayar Nissan Silvia

13 X11 Erdoğan Dağaştı Renault

14 X12 Görkem Eren Nissan Silvia

15 X14 Yaşam Karakurt Toyota Soarer

16 X15 Can Yılmaz Nissan Silvia

17 X16 Muhammed Dağdaş Nissan 350Z

18 X17 Cengizhan Güngör Mazda RX-7

19 X18 Kürşat Güdül Nissan Silvia

20 X19 Hayrettin Bardak Nissan 350Z

21 X20 Orhan Keleş Nissan Silvia

22 X21 Serden Şenel Nissan Silvia

23 X22 Behiç Kantepe Nissan Silvia

24 X23 Fatih Sultan Mehmet Nissan Silvia