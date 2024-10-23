Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlıyor

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23/10/2024

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Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2 haftalık aranın ardından sezonun yedinci yarışı, Girne Rallisi ile devam ediyor. 26-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ralli, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange sponsorluğunda yapılacak.

Girne Limanı’nda önce gösteri sonra ralli

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve oldukça yoğun ilgi gören Girne Limanı Özel Seyirci Etabı ile başlayacak olan Girne Rallisi, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange ana sponsorluğunda hayata geçirilecek. Girne Rallisi, 26 Ekim Cumartesi akşamüzeri saat 17.00’den itibaren Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisi ile başlayacak.  18.00’de ise rallinin start seremonisi yapılarak büyük heyecan başlayacak.

 

Pazar günü Serdarlı ve Tirmen’de yarışacaklar

27 Ekim Pazar günü Serdarlı ve Tirmen bölgelerinde hazırlanan 3 etap ikişer kez geçilecek. Ülkemizin en meşhur zıplama noktalarından biri olan Serdarlı zıplama noktası gün boyu 4 kez hem Serdarlı Etabı’nda hem de Çatoz Etabı’nda geçilecek. Günün ilk etabı yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda olan Serdarlı Etabı olacak. 10.28’de başlayacak olan etabın ardından 11.11’da 4 kilometrelik asfalt Tirmen etabı geçilecek. Ardından yeniden 11.54’de Serdarlı Etabı geçilecek ve Serdarlı Köy Gazinosu’nda kurulacak Servis alanında ara verilecek. Servis arasının ardından bu kez yaklaşık 13 kilometrelik Çatoz etabı geçilecek. Çatoz etabının başlama saati 13.47. ardından yeniden Tirmen etabı 14.30’da geçilecek ve rallinin son etabı olan Çatoz 2 etabı 15.13’de geçilerek ralli son bulacak. Kısa bir servisin ardından ekipler ödül töreninin de yapılacağı Girne Limanı’na gidecekler.

 

Rallide 20 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 42 ekip yarışacak

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange’in ana sponsorluğunun yanı sıra yarışa katkı koyan önemli kuruluşlar da var. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Jack&Jones, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta toplam 42 ekip mücadele edecek. Girne Limanı Özel Seyirci Etabı’nda Drift, Tırmanma ve Pist yarışı ekiplerinden oluşan 22 pilotun gösterisinin yanı sıra rallide 5 farklı sınıfta 20 ekip yarışacak. Böylece cumartesi akşamı Girne Limanı’nda Motorspor severler toplam 45 ekibin gösterisi ile ralliye doyacak. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli olan ralli ayrıca 2024 Mahalli Ralli Kupası olan Ahmet Demirel Ralli Kupası’na da puan verecek. 6’sı R5 olmak üzere rallide mücadele edecek olan 20 ekibin 6’sı sınıf 2’de, 5’i Sınıf 1’de, 4’ü Sınıf N’de, 3’ü sınıf 4’te ve 2’si sınıf R’de yarışacak. Rallide ayrıca Vahide Çobanoğlu Yarışın Kahramanı Özel Ödülü ve Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülü de sahiplerini bulacak.

 

Program

26 Ekim Cumartesi

17.00 Fotoğraf Çekimi

18.00 Start Seremonisi

18.30 Drift ve Pist Araçları Gösterisi

18.45 Girne Limanı Özel Seyirci Etabı

27 Ekim Pazar

09.20 - Servis A

10.28 - Serdarlı 1

11.11 - Tirmen 1

11.54 - Serdarlı 2

12.54 - Servis B

13.47 - Çatoz 1

14.30 - Tirmen 2

15.13 - Çatoz 2

15.43 - Servis C

16.45 - Podyum Girne Liman

 

Girne Rallisi 2024 Kayıt Listesi:

               No.        Takım    Pilot       Co-Pilot Araç       Sınıf

1             1             NEU Drift Racing Team   Enver Haskasap Halil Mulla           VW Polo GTI Rally2               2

2             2             Goodyear Racing Team  Çağkan Bozalanlar           Hasan Evrensel  Skoda Fabia Rally2    2

3             3             Bilgimer Rally Team        Selen Bilgimer    Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO6     1

4             4             Goodyear Racing Team  Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk   Skoda Fabia Rally2               2

5             5             Goodyear Racing Team  Cevdet Alptürk   Mehmet Çağla   Skoda Fabia Rally2               2

6             6                           İbrahim Y. Argün              Hande Küfi          Mitsubishi Lancer EVO9 N

7             7             Bilgimer Rally Team        Sadık Bilgimer    Buse Bilgimer     Mitsubishi Lancer EVO8     1

8             8             Stage Cars Rally Team     Zeki Demirdeş    Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia Rally2               2

9             9             Çelebçi Motorsport Team             Mustafa K. Baran             Rasim Çetinkaya               Ford Fiesta Proto             1

10           10           Goodyear Racing Team  Cem Yudulmaz   Ahmet Gürün      Ford Fiesta Rally2               2

11           11           Zaim Kömürleri Rally Team          Önder Zaim         Barış Hürkol        Mitsubishi Lancer EVO9       N

12           12           Stage Cars Rally Team     Ahmet Özerdem               Kani Avkıran        Mitsubishi Lancer EVO9       1

13           14           Stage Cars Rally Team     Barış Kalfaoğlu   İrfan Topçu         Mitsubishi Lancer EVO9     N

14           15           Biricik Rally Team             Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza 1

15           16           Bilgimer Rally Team        Hüseyin Yarkıner              Ümit Koçak         Mitsubishi Lancer EVO7       N

16           17           Karaduman Rally Team  Özhan Karaduman           Ahmet Buzlukçuoğlu        Fiat Palio      4

17           18           Karaduman Rally Team  Osman Pozan     Ayhan Ertuğrul   Peugeot 206       4

18           19           Bilgimer Rally Team        Hasan Karlıtaş    Vedat Coşar        Honda Civic        4

19           20           Goodyear Racing Team  Tolga Güllü          Hasan Önderol   Canam Maverick               R

20           21           NEU Drift Racing Team   Erdaş Uçaner      Arkın Şevketoğlu              Canam Maverick             R

Girne Limanı Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri

               No.        Pilot       Araç

1             X00        Mehmet Adalı    Ford Escort

2             X0           Dinç Yüceoz        Ford Escort

3             X1           İbrahim Yücebaş               Nissan Silvia

4             X2           Erol Özteknik      Nissan Skyline

5             X3           Ahmet Bağrıaçık               Nissan Skyline

6             X4           Kemal Topçuoğlu             Honda Civic

7             X5           Behiç Topçu        Honda Civic

8             X6           Hüseyin Şüküroğlu           Mitsubishi Lancer EVO8

9             X7           Ali Güran Tahsin               Mazda MX5

10           X8           Ömer Karanfil    Mitsubishi Lancer EVO6

11           X9           Ali Köroğlu          Mini

12           X10        Ömer İlhan Sayar             Nissan Silvia

13           X11        Erdoğan Dağaştı               Renault

14           X12        Görkem Eren      Nissan Silvia

15           X14        Yaşam Karakurt  Toyota Soarer

16           X15        Can Yılmaz          Nissan Silvia

17           X16        Muhammed Dağdaş        Nissan 350Z

18           X17        Cengizhan Güngör           Mazda RX-7

19           X18        Kürşat Güdül       Nissan Silvia

20           X19        Hayrettin Bardak              Nissan 350Z

21           X20        Orhan Keleş        Nissan Silvia

22           X21        Serden Şenel      Nissan Silvia

23           X22        Behiç Kantepe    Nissan Silvia

24           X23        Fatih Sultan Mehmet      Nissan Silvia

23/10/2024 23:43
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TAGS: Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlıyor
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